COMPOSITOR NATALINO LLEVA OBRA INSPIRADA EN LA PATAGONIA AUSTRAL HASTA RAPA NUI

En el marco de una gira cultural desarrollada en Rapa Nui, integrantes de la Camerata de la Patagonia Austral participaron de una significativa instancia artística y de intercambio territorial, llevando parte de la identidad musical de Magallanes hasta la zona insular del país.

Uno de los hitos más importantes de esta experiencia fue la presentación de la obra original "En las estepas de la Patagonia Austral", composición del músico y director artístico de la Fundación Artes de la Patagonia Austral, Jaime Zelaya Silva.

La obra, estrenada oficialmente el 16 de octubre de 2025 en Puerto Natales durante el concierto "Un Viaje a Través de la Música", ha sido destacada además como una de las primeras composiciones doctas creadas en la región inspiradas directamente en la naturaleza patagónica.

Durante esta gira, la composición fue presentada tanto en el Hotel Nayara de Hanga Roa como en la Escuela Toki Rapa Nui, acercando a estudiantes y comunidades locales una propuesta musical inspirada en los paisajes sonoros de la Patagonia, el viento austral y la inmensidad natural de nuestro territorio.

En la presentación realizada en el Hotel Nayara, la obra fue acompañada por proyecciones audiovisuales de la flora, fauna y paisajes de la Patagonia Austral, transformando el concierto en una experiencia inmersiva que permitió al público conectar visual y emocionalmente con el territorio representado musicalmente. A través de imágenes de la naturaleza austral, la interpretación buscó transmitir que la Patagonia no solo puede conocerse mediante fotografías o relatos, sino también a través de los sonidos, atmósferas y emociones que nacen desde su paisaje.

La participación de la Fundación Artes de la Patagonia Austral en esta experiencia se desarrolló como parte de un proceso colaborativo, donde dos de sus integrantes representaron a Puerto Natales y a la Patagonia mediante la música, integrando la Camerata de la Patagonia Austral y fortaleciendo los vínculos culturales entre territorios extremos de Chile.

El objetivo principal de esta instancia fue precisamente llevar una parte del territorio austral hacia Rapa Nui, demostrando que la identidad patagónica también puede expresarse a través de las composiciones, los sonidos y las experiencias artísticas interdisciplinarias.

Para Jaime Zelaya, esta presentación posee un profundo valor cultural:

"Poder compartir una obra inspirada en la Patagonia en un territorio tan significativo como Rapa Nui representa una conexión entre extremos de nuestro país. La música permite transmitir paisaje, memoria e identidad más allá de las distancias geográficas".

La gira contempló además conciertos, actividades formativas e intercambio artístico, fortaleciendo el valor de la colaboración cultural y el desarrollo de redes entre comunidades del territorio nacional.

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