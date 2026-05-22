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22 de mayo de 2026

CASO LICENCIAS REMECE HOSPITAL DE NATALES: SALUD CIFRA EN MÁS DE 200 LOS FUNCIONARIOS INVESTIGADOS

Hay 222 personas investigadas por mal uso de licencias médicas y de esa cifra solo hay tres notificaciones de desvinculación.

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Más de 200 funcionarios del hospital de Puerto Natales, en la región de Magallanes, son investigados en el caso “Licencias Médicas”.

La multigremial del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos hizo un llamado a la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, a actuar con “prudencia, proporcionalidad y sentido territorial” ante las posibles sanciones.

En entrevista con “Diario El Pingüino”, Yáñez explicó que la semana pasada se reunión con la multigremial de Natales y “ellos quedaron también satisfechos en esa instancia, no manifestaron más inquietudes”.

De acuerdo con Yañez, hay 222 personas investigadas por mal uso de licencias médicas y de esa cifra solo hay tres notificaciones de desvinculación.

“Se ha generado como una alarma de que a todos los vamos a sancionar en la misma proporción. Incluso en Puerto Natales ya se han notificado otras sanciones que no son de destitución, pero claramente nadie habla de ellos porque son menores”, cerró.

Fuente: biobiochile.cl 


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