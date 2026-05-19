SEREMI DE GOBIERNO RESALTA QUE EL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN BUSCA "ELIMINAR EL FRENO BUROCRÁTICO" DE LA SALMONICULTURA EN MAGALLANES

En conversación con el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el Secretario Regional Ministerial (SEREMI) de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa Alegría, abordó la agenda legislativa del Ejecutivo y aterrizó el impacto que tendrán las políticas públicas y planes de contingencia en la zona austral del país.

Respecto a la tramitación del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, que actualmente avanza en el Congreso, el vocero regional matizó las críticas de algunos sectores y definió que el verdadero foco de la iniciativa es transversal. "El proyecto apunta principalmente al desarrollo, al empleo y a la inversión. A veces cuesta entender cómo se relaciona la reconstrucción del norte con Magallanes, pero las medidas benefician a todo el país frente a cifras de desempleo que han ido en aumento", señaló Roa, haciendo hincapié en que el Ejecutivo está abierto a que el texto sufra modificaciones democráticas y perfeccionamientos en sus trámites en el Senado.

En esa misma línea, la autoridad lamentó la postura de lo que calificó como una "izquierda obstruccionista" que ha presentado un alto volumen de indicaciones con el fin de frenar el avance legislativo, contrastándolo con parlamentarios de oposición que sí se han mostrado llanos a construir acuerdos que vayan en directo beneficio de las familias chilenas.

Impulso económico local y optimización del Estado

Al desglosar el impacto económico para Magallanes, Roa explicó que la reducción impositiva del 27% al 23% para las empresas busca incentivar que las utilidades se reinviertan dentro de la región en maquinaria y contratación de mano de obra. Asimismo, apuntó que la iniciativa removerá trabas burocráticas (o "permisología") que actualmente retrasan hasta por cinco años proyectos clave para la economía local, tales como el desarrollo del Hidrógeno Verde, la relocalización e impulso de la salmonicultura y el fortalecimiento de obras públicas.

Por otra parte, el vocero se refirió a las circulares de eficiencia del gasto público y descartó tajantemente que existan mermas en las prestaciones estatales. "El Gobierno no está cortando beneficios sociales ni quitándole el trabajo a las personas. Lo que intenta es generar un Estado más eficiente que con menos recursos haga más", aclaró. Como ejemplos de optimización para Magallanes, mencionó la centralización de compras a nivel nacional de medicamentos hospitalarios para abaratar costos y el término de contratos con intermediarios externos a través del paso a la contratación directa a honorarios de personal de salud.

Preparativos de cara al invierno y despliegue territorial

En el bloque final, el SEREMI repasó el estado de avance de la campaña de vacunación regional contra los virus respiratorios —la cual ya supera el 60%— y recalcó el llamado a la inoculación preventiva de la comunidad de cara a los meses más fríos.

Además, en el marco de la protección social durante la época invernal, destacó la entrega del Bono Invierno a pensionados y la distribución del cupón de descuento para gas licuado por un monto cercano a los 27 mil pesos, el cual beneficiará a unas 10.000 personas de sectores periurbanos de Punta Arenas y de la comuna de Puerto Williams.

Finalmente, tras reunirse con la cartera de Obras Públicas local, la autoridad de Gobierno entregó tranquilidad a los conductores y habitantes de las distintas provincias en cuanto a la conectividad vial: "Ya tenemos 2.000 toneladas de sal preparadas para este invierno y, si hacen falta, estamos listos para adquirir más, junto con la maquinaria dispuesta para mantener despejadas las rutas", concluyó Roa, reafirmando el mandato del Presidente José Antonio Kast de mantener a las autoridades desplegadas activamente en el terreno.





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