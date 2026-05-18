Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

18 de mayo de 2026

CÁMARA BAJA ESPERA VOTAR MEGARREFORMA EL MIÉRCOLES

​La iniciativa pasará por las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo el lunes, y durante los dos días posteriores será vista en la Sala hasta total despacho.

camaradiputados

La Cámara de Diputados y Diputadas estima que la megarreforma impulsada por el Gobierno de Kast sea votada en la Sala el miércoles. 

La iniciativa, que ya contó con el visto bueno de la Comisión de Hacienda, se revisará en las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo el lunes, y se espera que los días martes y miércoles se tramite en Sala con los discursos de los 150 parlamentarios y su votación hasta total despacho.

En este contexto, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), señaló: ¿Cuántas indicaciones (se tramitarán)? ¿Cuántas horas va a durar (el debate)? Eso va a depender de cuántas indicaciones sean renovadas en Sala, de cuántas inadmisibilidades sean cuestionadas y si la instancia tenga que pronunciarse nuevamente".

"Yo no sé si va a durar seis o 27 horas la sesión; eso va a depender de cuántas indicaciones renueven o también de un afán (en la discusión) si es constructivo o dilatorio", agregó. 

Desde el Ejecutivo, en tanto, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, expresó estar "tranquilo" y señaló que la iniciativa, "en general, es un paquete de medidas que busca el crecimiento de Chile, no otra cosa. En esa línea, no hay problema de que revisemos las contribuciones, el Sence, el subsidio del empleo a las pymes", entre otros. 

PDG vuelve a comprometer votos para la megarreforma

En tanto, el Partido de la Gente (PDG) volvió a comprometer al Gobierno los votos necesarios para que se apruebe la megarreforma en la Sala, luego que el Ejecutivo cumpliera con una de sus exigencias: ingresar el proyecto de ley que reembolsa a la ciudadanía el IVA pagado en pañales y medicamentos. 

"Me parece una tremenda buena señal que está dando el Gobierno, que primero es respetar la palabra y poder concurrir con los acuerdos con el Partido de la Gente. Hoy, nosotros nos hemos situado en un eje diferente respecto de la política tradicional; hemos dicho que somos proposición", valoró el jefe de la bancada de diputados del PDG, Juan Marcelo Valenzuela. 

"Una de las principales preocupaciones que tenemos como eje político y eje representante de la gente es que precisamente esta megarreforma tuviera, al menos, alguna arista que fuera considerando a la clase media y, desde ese punto de vista, yo creo que la devolución de los medicamentos y los pañales es una tremenda noticia", expresó.

Fuente: cooperativa.cl 


PLAN-DE-RECONSTRUCCION-NACIONAL-768x510

COMISIÓN DE HACIENDA APRUEBA IDEA DE LEGISLAR LA LEY DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL EN ESTRECHA Y TENSA VOTACIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

CADEM: DESAPROBACIÓN DEL PRESIDENTE KAST LLEGA AL 58% Y 64% NO CREE QUE EL GOBIERNO TENGA UN PLAN CONCRETO EN SEGURIDAD

Leer Más

Además, el 61% considera que la promesa de expulsar a 300 mil inmigrantes irregulares es imposible de cumplir y el 54% estima que la mayoría de las personas creyó que se trataba de un compromiso de campaña realizable.

Además, el 61% considera que la promesa de expulsar a 300 mil inmigrantes irregulares es imposible de cumplir y el 54% estima que la mayoría de las personas creyó que se trataba de un compromiso de campaña realizable.

pdtekast
nuestrospodcast
EC 8

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS CIERRA LA SEMANA DEL RECICLAJE CON MASIVO ECOCANJE

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
camaradiputados

CÁMARA BAJA ESPERA VOTAR MEGARREFORMA EL MIÉRCOLES

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
fungi

REINO FUNGI DESTACA POR SU APORTE AL EQUILIBRIO ECOLÓGICO EN LOS BOSQUES DE TIERRA DEL FUEGO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
conversemosmamá

FUNDACIÓN LUKSIC ABRE CONVOCATORIA 2026 PARA “CONVERSEMOS MAMÁ”, EL EXITOSO PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL A LA MATERNIDAD

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250