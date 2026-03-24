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24 de marzo de 2026

FRENTE AMPLIO EN MAGALLANES VALORA INICIO DE SU PRIMER CONGRESO IDEOLÓGICO

​“Es un deber de los partidos revisar y actualizar sus definiciones en tiempos convulsos”

FA MAGALLANES

​El Frente Amplio dio inicio el pasado sábado 21 de marzo a su primer Congreso Ideológico desde su fundación como partido único, instancia desarrollada en Santiago y que contó con la participación del expresidente Gabriel Boric, junto a dirigentes y figuras del sector.

 
El encuentro se realiza en un contexto marcado por el inicio del gobierno de José Antonio Kast, cuyos primeros anuncios han generado críticas desde la colectividad, especialmente en materias sociales y económicas.

 
Desde la región de Magallanes, el presidente regional del Frente Amplio, Pablo Cifuentes Vladilo, valoró el inicio de este proceso, destacando su relevancia para el fortalecimiento del proyecto político del partido en el actual escenario nacional.
“El inicio de este Congreso Ideológico da cuenta de un partido vivo, que reflexiona sobre su rol y proyecta su trabajo en un contexto desafiante para el país”, señaló.

 
En esa línea, agregó que:

 
“Es un deber para cualquier partido político que pretende representar las necesidades de la población el someter sus definiciones ideológicas y estratégicas a una constante revisión y actualización. Nuestro país y el mundo viven tiempos especialmente convulsos en que muchas garantías sociales y democráticas se ponen en entredicho y nos parece fundamental poner nuestras prácticas partidarias al servicio de estos desafíos”.

 
El dirigente regional enfatizó que este proceso no solo tiene un carácter nacional, sino que también abre espacios para recoger miradas desde los territorios, relevando el aporte de regiones como Magallanes en la construcción de un proyecto político con identidad y arraigo local.

 
En ese marco, desde el Frente Amplio en Magallanes informaron que durante las próximas semanas se impulsarán espacios de diálogo y participación en la región, con el objetivo de recoger propuestas desde las bases y organizaciones locales, aportando activamente al desarrollo del Congreso Ideológico a nivel nacional.

 
Finalmente, recalcaron que Magallanes buscará tener una voz incidente en este proceso, poniendo en el centro las particularidades del territorio y los desafíos sociales, económicos y democráticos que enfrenta la región.

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