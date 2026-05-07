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7 de mayo de 2026

MADRES MAGALLÁNICAS DESTACARON EL ESFUERZO Y AMOR DETRÁS DE LA MATERNIDAD EN BUENOS DÍAS REGIÓN

Buenos días región.

madre06052026

Durante la mañana de este miécoles, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, distintas mujeres de Punta Arenas compartieron sus experiencias personales y laborales, abordando el significado de la maternidad, los desafíos de compatibilizar sus responsabilidades y la importancia de reconocer el rol de las madres en la sociedad.

En la instancia participaron Verónica Aguilar Martínez, comunicadora y ex concejala de la comuna de Punta Arenas; Aaylin Quinteros, emprendedora de “Chocolates Queen”; Alicia Igor, presidenta de la agrupación “Esfuerzo Magallánico”; y Marcela Canobra Soto, bombera de la 5ta Compañía “Pompe France” de Bomberos de Punta Arenas, quien cuenta con 16 años de servicio en la institución.

Cada una de las invitadas presentó su labor y trayectoria, destacando cómo han logrado compatibilizar sus actividades profesionales, sociales y personales con la maternidad y la vida familiar. Durante la conversación, las participantes coincidieron en que ser madre implica compromiso, dedicación y múltiples desafíos, especialmente para quienes además desarrollan labores comunitarias, de emprendimiento o de voluntariado.

Asimismo, las invitadas compartieron reflexiones sobre la experiencia de ser mamá, entregando mensajes de apoyo y motivación para las futuras madres, resaltando la importancia del acompañamiento, la perseverancia y el cariño en la crianza.





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