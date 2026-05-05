ESCUELA MANUEL BULNES LANZA NUEVA MISIÓN DE ASISTENCIA CON "SÚPER A" Y DESTACA POSITIVOS AVANCES EN PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

​Con entusiasmo y sentido de comunidad, la Escuela Manuel Bulnes dio inicio a una nueva etapa en su estrategia de fomento a la asistencia escolar con el lanzamiento de "Súper A", un personaje que busca motivar a los estudiantes a valorar la importancia de asistir diariamente a clases.



​En esta instancia, se reconoció a los estudiantes que, durante los meses de marzo y abril, alcanzaron un 100% de asistencia, destacando su compromiso y responsabilidad como ejemplo para toda la comunidad educativa.



​Este nuevo desafío surge tras la exitosa experiencia del programa "Súper Asistencia", cuyos personajes hoy continúan su misión apoyando a otras comunidades educativas. En este contexto, "Súper A" asume el rol de recordar que cada día en la escuela es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento.



​Los resultados reflejan un avance positivo: durante marzo se alcanzó un 85% de asistencia, cifra que aumentó a un 87% en abril, evidenciando el impacto de las estrategias implementadas.



​Desde el establecimiento enfatizan que, más allá de los reconocimientos, el verdadero valor de la asistencia radica en el aprendizaje constante y en la construcción de vínculos dentro de la comunidad escolar.



​Este importante hito ha sido posible gracias al compromiso y apoyo de diversos actores. Se destaca el liderazgo de la directora, Sra. Vanessa Mansilla Wolf, junto a la inspectora general, Sra. Paola Mansilla Mansilla, y el valioso trabajo del equipo de Inspectoría 2026.



​Asimismo, se reconoce a Josselyn González por la confección del personaje y sus accesorios.



​En el ámbito artístico, se agradece la colaboración en la creación de murales a Óscar Águila, Jovita Vera, Inés Vera y tatiana Zúñiga, quienes contribuyeron al fortalecimiento del entorno educativo.



​Cabe destacar que el personaje "Súper A" cobra vida a través de la interpretación de Manuel Águila , aportando cercanía y motivación a esta campaña.



​Finalmente, se valora la donación de dulces realizada por el concejal José Becerra Carvajal, gesto que permitió acompañar esta significativa jornada.



​La comunidad educativa hace un llamado a las familias y estudiantes a continuar siendo parte activa de esta misión, recordando que cada día de asistencia es un paso más en la construcción de un mejor futuro.​

