5 de mayo de 2026
ESCUELA MANUEL BULNES LANZA NUEVA MISIÓN DE ASISTENCIA CON "SÚPER A" Y DESTACA POSITIVOS AVANCES EN PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL
En esta instancia, se reconoció a los estudiantes que, durante los meses de marzo y abril, alcanzaron un 100% de asistencia, destacando su compromiso y responsabilidad como ejemplo para toda la comunidad educativa.
Con entusiasmo y sentido de comunidad, la Escuela Manuel Bulnes dio inicio a una nueva etapa en su estrategia de fomento a la asistencia escolar con el lanzamiento de "Súper A", un personaje que busca motivar a los estudiantes a valorar la importancia de asistir diariamente a clases.
En esta instancia, se reconoció a los estudiantes que, durante los meses de marzo y abril, alcanzaron un 100% de asistencia, destacando su compromiso y responsabilidad como ejemplo para toda la comunidad educativa.
Este nuevo desafío surge tras la exitosa experiencia del programa "Súper Asistencia", cuyos personajes hoy continúan su misión apoyando a otras comunidades educativas. En este contexto, "Súper A" asume el rol de recordar que cada día en la escuela es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento.
Los resultados reflejan un avance positivo: durante marzo se alcanzó un 85% de asistencia, cifra que aumentó a un 87% en abril, evidenciando el impacto de las estrategias implementadas.
Desde el establecimiento enfatizan que, más allá de los reconocimientos, el verdadero valor de la asistencia radica en el aprendizaje constante y en la construcción de vínculos dentro de la comunidad escolar.
Este importante hito ha sido posible gracias al compromiso y apoyo de diversos actores. Se destaca el liderazgo de la directora, Sra. Vanessa Mansilla Wolf, junto a la inspectora general, Sra. Paola Mansilla Mansilla, y el valioso trabajo del equipo de Inspectoría 2026.
Asimismo, se reconoce a Josselyn González por la confección del personaje y sus accesorios.
En el ámbito artístico, se agradece la colaboración en la creación de murales a Óscar Águila, Jovita Vera, Inés Vera y tatiana Zúñiga, quienes contribuyeron al fortalecimiento del entorno educativo.
Cabe destacar que el personaje "Súper A" cobra vida a través de la interpretación de Manuel Águila , aportando cercanía y motivación a esta campaña.
Finalmente, se valora la donación de dulces realizada por el concejal José Becerra Carvajal, gesto que permitió acompañar esta significativa jornada.
La comunidad educativa hace un llamado a las familias y estudiantes a continuar siendo parte activa de esta misión, recordando que cada día de asistencia es un paso más en la construcción de un mejor futuro.
Los procedimientos se desarrollaron durante el fin de semana largo en los sectores centro y norte de Punta Arenas.
Los procedimientos se desarrollaron durante el fin de semana largo en los sectores centro y norte de Punta Arenas.