MINISTRO DEL TRABAJO DEFIENDE AJUSTE FISCAL EN MEDIO DE PREOCUPACIÓN POR POSIBLES DESPIDOS MASIVOS

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió el ajuste fiscal impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, señalando que se trata de una “política necesaria”, en medio de la preocupación por eventuales despidos masivos en el sector público.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación alcanzó un 8,9% en el último trimestre, acumulando más de 30 meses sobre el 8%. En este contexto, el Ejecutivo ha planteado la necesidad de realizar ajustes presupuestarios, lo que ha generado inquietud entre trabajadores del Estado.

El secretario de Estado atribuyó parte del escenario al aumento en los costos de contratación derivados de reformas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas y los cambios en la cotización previsional. “Vamos a sumar un aumento de costos laborales cercano al 13%, por lo que debemos ser responsables”, indicó.

Desde el ámbito académico, el economista Mauricio Tejada, de la Universidad Diego Portales, planteó que si bien existen medidas como subsidios al empleo, estos suelen ser temporales, advirtiendo además la necesidad de avanzar en iniciativas que apunten a mejorar la productividad laboral.

En el plano político, el diputado Luis Cuello (PC) criticó la gestión del Gobierno, acusando que se está generando una “emergencia laboral” producto de decisiones económicas y recortes en los ministerios. En contraste, la diputada Ximena Ossandón (RN) coincidió en el diagnóstico de dificultad laboral, aunque expresó su expectativa en proyectos como Sala Cuna Universal para fomentar el empleo femenino.

El Gobierno también anunció la creación de una mesa técnica de empleo, que trabajará durante un mes con actores del mundo sindical, empresarial y académico, con el objetivo de recoger propuestas y fortalecer las medidas orientadas a la recuperación del empleo.

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