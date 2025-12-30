SENADOR BIANCHI POR MASIVO DESPIDO DE PROFESORES EN MAGALLANES: "EL FOCO DEBE ESTAR PUESTO EN REINCORPORAR LA MAYOR CANTIDAD POSIBLE DE PROFESIONALES"

​El senador Karim Bianchi cuestionó y calificó de "dañino" el despido de más de 150 trabajadores del sistema de educación pública en las vísperas de las fiestas de fin de año y confirmó que se encuentran haciendo las gestiones para poder revertir esta situación.



Para el senador, el objetivo debe ponerse en "revisar caso a caso de trabajadores que eventualmente hayan sido desvinculados de forma equivocada y en reincorporar la mayor cantidad de docentes y asistentes porque aquí no sobran profesionales de la educación."



Bianchi criticó la decisión adoptada por el Ministerio de Educación tras indicar que "el objetivo debiese ser fortalecer la educación pública, por lo que esta decisión tomada por el Gobierno afecta el sistema educativo, donde la llegada de SLEP iba a mejorar la calidad y con este tipo de decisiones termina siendo lo mismo repercutiendo en los estudiantes y en los docentes que se mantienen en sus labores porque tendrán una mayor carga laboral."



Finalmente, el representante de Magallanes acusó poca transparencia durante la aprobación de la Ley de Presupuestos cuando se abordó el tema de las desvinculaciones y afirmó que "hemos mantenido conversaciones para que, de aquí a marzo, los directores de las escuelas evalúen llenar algunos cupos con profesionales que fueron removidos."

