Punta Arenas,
5 de febrero de 2026

FALLECE JOSEFINA CASTELLVÍ, PRIMERA DIRECTORA MUJER DE UNA BASE CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTIDA

​ La bióloga y oceanógrafa catalana, pionera de la investigación española en el continente blanco, murió a los 90 años en Barcelona. ​

Josefina Castellvi

Josefina Castellví fue la primera mujer en el mundo en dirigir una base científica en la Antártida y una figura clave en el desarrollo de la investigación antártica española, participando activamente desde la década de 1980 en la organización de las primeras campañas científicas en el continente blanco.

La científica fue parte de las primeras misiones españolas para establecer la presencia científica en el continente. Más tarde, dirigió la Base Antártica Española Juan Carlos I en la isla Livingston entre 1989 y 1993, liderando equipos en las condiciones extremas del hielo y el frío. 

Castellví deja un legado de investigación, gestión científica y divulgación, y será recordada por abrir camino a generaciones de científicas en un campo donde la presencia femenina era escasa.  ￼ 

https://www.instagram.com/p/DUYJY1LiNiS/?img_index=2


Fuente: La Vanguardia

Emilio Bocazzi

