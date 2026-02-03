Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

3 de febrero de 2026

TODO LISTO EN PORVENIR PARA NUEVA VERSIÓN DEL ASADO INTERNACIONAL MÁS GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO

Buenos días región

alcalde de porvenir

En el programa Buenos días región de Polar Comunicaciones, el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, entregó detalles de lo que será la versión número 22 del Asado Internacional más grande de Tierra del Fuego, que se realizará el 7 de febrero en el Club de Huasos. 

El alcalde explicó que en esta versión participarán 30 equipos competidores, 15 chilenos y 15 argentinos, con un total de 90 corderos. Además, el evento contará con locales de comida y artesanías, así como estacionamientos habilitados y guardias para resguardar el recinto. 

También se reforzarán los cruces marítimos y el evento tendrá una variada programación con grupos musicales de folklore chileno, chacarera, chamamé y cumbia. El alcalde destacó que se trata de una fiesta familiar, que fortalece el turismo y la identidad de la región. 

Finalmente, Parada extendió la invitación a la comunidad nacional y turistas a participar de esta tradicional celebración y recalcó que la comuna de Porvenir se encuentra preparada para recibir a quienes deseen asistir a este evento.



seremimop

SEREMI DEL MOP DESTACA AVANCES EN CONECTIVIDAD VIAL, SEGURIDAD HÍDRICA Y DESARROLLO DEPORTIVO EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC ROMPE CON EL PARTIDO REPUBLICANO Y DENUNCIA “TRAICIÓN” Y VIEJAS PRÁCTICAS POLÍTICAS CONTRA MAGALLANES

Leer Más

Buenos días región

Buenos días región

senador kusanovic
nuestrospodcast
CONOCE TODO LO QUE PUEDES VIVIR EN HOTELES Y CASINOS DREAMS

MAGALLANES REGISTRÓ LA SEGUNDA MAYOR OCUPACIÓN HOTELERA DEL PAÍS EN DICIEMBRE DE 2025

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
alcalde de porvenir

TODO LISTO EN PORVENIR PARA NUEVA VERSIÓN DEL ASADO INTERNACIONAL MÁS GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
IMAG 4

MUNICIPALIDAD DE NATALES PRIORIZA OBRAS DE AGUA POTABLE RURAL EN HUERTOS FAMILIARES Y EXIGE PLAN DE MANTENCIÓN DE CAMINOS PARA EL INVIERNO

AMIGO DE LA FAMILIA 1 DE FEBRERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
MINVU - Entrega subsidios Brisas 3 y Lomas 7_2

MINVU ENTREGA 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA PROYECTOS EN PUNTA ARENAS