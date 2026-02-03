TODO LISTO EN PORVENIR PARA NUEVA VERSIÓN DEL ASADO INTERNACIONAL MÁS GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO

En el programa Buenos días región de Polar Comunicaciones, el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, entregó detalles de lo que será la versión número 22 del Asado Internacional más grande de Tierra del Fuego, que se realizará el 7 de febrero en el Club de Huasos.

El alcalde explicó que en esta versión participarán 30 equipos competidores, 15 chilenos y 15 argentinos, con un total de 90 corderos. Además, el evento contará con locales de comida y artesanías, así como estacionamientos habilitados y guardias para resguardar el recinto.

También se reforzarán los cruces marítimos y el evento tendrá una variada programación con grupos musicales de folklore chileno, chacarera, chamamé y cumbia. El alcalde destacó que se trata de una fiesta familiar, que fortalece el turismo y la identidad de la región.

Finalmente, Parada extendió la invitación a la comunidad nacional y turistas a participar de esta tradicional celebración y recalcó que la comuna de Porvenir se encuentra preparada para recibir a quienes deseen asistir a este evento.





​

