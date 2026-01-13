DEPARTAMENTO SOCIAL DE LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE TIERRA DEL FUEGO REALIZARÁ ATENCIÓN ESPECIAL POR BECAS JUNAEB EN PORVENIR

​La Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, a través de su Departamento Social, informa a la comunidad que este sábado 17 de enero se llevará a cabo una atención especial dirigida a estudiantes que deseen postular o renovar las Becas JUNAEB.



La jornada se desarrollará en las dependencias de la Delegación Presidencial Provincial, en la comuna de Porvenir. El jefe del Departamento Social, José Luis Barrientos, mencionó que: “la atención se realizará entre las 10:00 a 12:30 horas y las 14:30 a 17:00 horas, ya que muchos jóvenes pueden no pueden asistir en los horarios de oficina en los que normalmente opera la Delegación”.



Mientras que el Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, José Campos señaló:



“Esta atención extraordinaria tiene como objetivo facilitar el acceso a la información y acompañar a las y los estudiantes de la provincia en el proceso de postulación y renovación de este importante beneficio, que contribuye a la permanencia y continuidad en el sistema educacional”.



De esta manera, la Delegación invita a las y los estudiantes, junto a sus familias, a aprovechar esta instancia de apoyo, especialmente pensada para quienes no pueden realizar estos trámites en días hábiles.



