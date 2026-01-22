Punta Arenas,
22 de enero de 2026

TIERRA DEL FUEGO FORTALECE SU ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES CON FOCO EN LA COORDINACIÓN Y TECNOLOGÍA

​Durante la sesión, se expusieron las distintas actividades de prevención de incendios forestales realizadas en la provincia.

tdfincendiosforestales

En un contexto nacional marcado por la extrema vulnerabilidad climática y la vigencia de Estados de Catástrofe en la zona centro-sur del país, se llevó a cabo en Porvenir, la Tercera Mesa Provincial de Prevención de Incendios Forestales encabezada por el equipo de prevención de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Tierra del Fuego. Su objetivo es blindar el territorio ante la amenaza de siniestros, reuniendo a autoridades, instituciones públicas y representantes del sector privado para unificar criterios y optimizar la respuesta ante emergencias.


Coordinación estratégica ante desafíos geográficos


El delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto indicó que la relevancia de esta mesa radica en la complejidad técnica que implica combatir un fuego en la zona debido a condiciones como la extensión territorial que dificulta el control rápido si no hay detección temprana, además del acceso limitado debido a la geografía de los predios y reparticiones que complica el despliegue de recursos. Es por esto, que la prioridad absoluta radica en evitar que el fuego se inicie:


"Es mejor no tener ningún siniestro o atacarlo inmediatamente. Para eso tenemos que actuar coordinadamente y, sobre todo, educar a la población y a nuestros niños", señaló la autoridad.


Por su parte, Cristian Ruiz, Jefe de la Unidad Prevención de Incendios Forestales de CONAF Magallanes, destacó que el éxito de estas mesas depende de la integración de todos los actores del territorio.


"La idea es gestionar, escuchar los ámbitos de acción e inquietudes de entes públicos y privados para que surjan ideas concretas. La relevancia es trabajar previamente para evitar que las emergencias ocurran", afirmó Ruiz.


Durante la sesión, se expusieron las distintas actividades de prevención de incendios forestales realizadas en la provincia, desde operativos en carreteras, en el sur de la isla, la instalación y reparación de señalética, campañas de difusión en redes sociales y espacios públicos, además del trabajo realizado en las escuelas y organizaciones donde participan niñas y niños.


“Se destacan los avances en materia de difusión donde participaron autoridades comunales, provinciales, regionales y también la comunidad. Uno de los más importantes son las Escuelas Preparadas, instalaciones que en temas de emergencia son refugios para poder abordarlas y en esto el equipo de prevención y la comunidad han tenido un importante despliegue”, destacó la Seremi de Agricultura, Irene Ramírez


El sector privado como aliado en la educación


La mesa contó con la participación activa de Christian Zerega, directivo de la Cámara de Economía, Comercio y Desarrollo Porvenir, quien enfatizó la preocupación del sector comercial ante los incendios vistos en otras regiones del país.


Zerega propuso una integración práctica entre el turismo y la prevención: "Cada hostal o hotel puede recibir información de CONAF para educar constantemente a los pasajeros a través de sus plataformas internas o televisores. Es fundamental aportar con ideas nuevas para proteger comunas como Porvenir, Primavera y Timaukel".


Tecnología P25: Comunicación ininterrumpida


Uno de los hitos de la jornada fue la recepción de equipamiento de comunicación con tecnología P25. Este sistema es vital para la toma de decisiones en momentos de catástrofe, ya que garantiza la conectividad incluso cuando fallan los sistemas tradicionales.


La entrega fue realizada por el director regional de Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), Juan Carlos Andrades al delegado José Campos Prieto, quien señaló:


"Este dispositivo nos permite no quedar incomunicados cuando se corta la fibra óptica o falla la señal celular. Nos habilita para mantener contacto permanente entre las autoridades que deben tomar decisiones críticas".


Finalmente, la Seremi Irene Ramírez quiso remarcar la existencia de la Mesa de Prevención en Tierra del Fuego: “permite optimizar los recursos y tener presencia de Estado en los distintos territorios aislados del país”.


Noticias
TIERRA DEL FUEGO FORTALECE SU ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES CON FOCO EN LA COORDINACIÓN Y TECNOLOGÍA

