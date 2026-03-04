Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

4 de marzo de 2026

ESTÁ DESAPARECIDO: INVESTIGAN INCIDENTE QUE AFECTA A SUBOFICIAL DEL EJÉRCITO EN RECINTO MILITAR DE PUNTA ARENAS

​El hecho ocurrió en el sector denominado “La Laguna” al interior de la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos”. Fiscalía y equipos de emergencia trabajan para esclarecer lo ocurrido.

4ta BRIACO Chorillos

Un grave incidente movilizó la tarde de este miércoles a equipos de emergencia al interior de la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos” en Punta Arenas, luego de que un suboficial del Ejército se viera involucrado en un hecho ocurrido en el sector conocido como “La Laguna”.

De acuerdo con un comunicado oficial de la institución, el funcionario militar se vio involucrado en un incidente en ese lugar, perdiéndose hasta ahora su ubicación, lo que activó de inmediato protocolos de búsqueda y rescate dentro del recinto militar.

En las labores participan equipos de Bomberos, SAMU y Carabineros, mientras que la institución informó que también se tomó contacto con la familia del funcionario para entregar apoyo en este difícil momento.

El Ejército indicó además que todos los antecedentes disponibles fueron puestos a disposición del Ministerio Público y que se instruyó una Investigación Sumaria Administrativa para determinar las causas del hecho y eventuales responsabilidades.



towers2-1024x683

REPORTAN UN TURISTA FALLECIDO, OTRO CON COMPLICACIONES DE SALUD Y UNO DESAPARECIDO EN EL PARQUE DE TORRES DEL PAINE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ESTÁ DESAPARECIDO: INVESTIGAN INCIDENTE QUE AFECTA A SUBOFICIAL DEL EJÉRCITO EN RECINTO MILITAR DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​El hecho ocurrió en el sector denominado “La Laguna” al interior de la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos”. Fiscalía y equipos de emergencia trabajan para esclarecer lo ocurrido.

​El hecho ocurrió en el sector denominado “La Laguna” al interior de la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos”. Fiscalía y equipos de emergencia trabajan para esclarecer lo ocurrido.

4ta BRIACO Chorillos
nuestrospodcast
carabineros-patrulla-1200x630

DETIENEN A TURISTA FRANCÉS POR ENCENDER CIGARRILLO EN SECTOR NO HABILITADO DE TORRES DEL PAINE

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Salmonicultura-en-Magallanes-1536x864

SALMONICULTORES DE MAGALLANES DESTACAN PROYECTO CIENTÍFICO INÉDITO PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN PRODUCTIVA Y SANITARIA DE LA ACUICULTURA REGIONAL

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
biodiversidad

EN EL DÍA MUNDIAL DE LA NATURALEZA: SMA LIBERA MÁS DE 12 MILLONES DE REGISTROS DE BIODIVERSIDAD

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
armadachile

ARMADA DE CHILE REFUERZA PRESENCIA EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES CON COMISIONAMIENTO DE UNIDAD A LA TERCERA ZONA NAVAL

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250