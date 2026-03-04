ESTÁ DESAPARECIDO: INVESTIGAN INCIDENTE QUE AFECTA A SUBOFICIAL DEL EJÉRCITO EN RECINTO MILITAR DE PUNTA ARENAS

Un grave incidente movilizó la tarde de este miércoles a equipos de emergencia al interior de la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos” en Punta Arenas, luego de que un suboficial del Ejército se viera involucrado en un hecho ocurrido en el sector conocido como “La Laguna”.

De acuerdo con un comunicado oficial de la institución, el funcionario militar se vio involucrado en un incidente en ese lugar, perdiéndose hasta ahora su ubicación, lo que activó de inmediato protocolos de búsqueda y rescate dentro del recinto militar.

En las labores participan equipos de Bomberos, SAMU y Carabineros, mientras que la institución informó que también se tomó contacto con la familia del funcionario para entregar apoyo en este difícil momento.

El Ejército indicó además que todos los antecedentes disponibles fueron puestos a disposición del Ministerio Público y que se instruyó una Investigación Sumaria Administrativa para determinar las causas del hecho y eventuales responsabilidades.





