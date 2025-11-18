Punta Arenas,
18 de noviembre de 2025

REPORTAN UN TURISTA FALLECIDO, OTRO CON COMPLICACIONES DE SALUD Y UNO DESAPARECIDO EN EL PARQUE DE TORRES DEL PAINE

​Debido a las complicaciones climáticas de la zona, durante este martes se retomarán las labores de búsqueda y rescate con personal de Carabineros y del Ejército.

towers2-1024x683

Este lunes, desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que un operativo en el Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes, luego de que se reportara una emergencia que afectó a un grupo de turistas que inició un recorrido en el sector de los Perros, en el circuito “O”.

La información fue confirmada por la Delegación Presidencial de Última Esperanza a través de un comunicado, donde informaron que un grupo de foráneos se extravió.

Lo anterior motivó que se desarrollara un Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid) comunal en Torres del Paine.

“Están comprometidas tres personas, la primera se encuentra siendo evacuada por turistas y personal de la empresa concesionaria al interior del parque, la segunda se encuentra extraviada y la tercera persona se habría reportado fallecida”, sostiene el comunicado de la delegación liderada por Guillermo Ruiz Santana.

Uno de los afectados presentó un cuadro de hipotermia, debido al recrudecimiento de las condiciones climáticas en la zona, que varían imprevisiblemente. El afectado fue llevado hasta el hospital de Puerto Natales, donde recibió atención médica. En tanto, el cadáver también fue localizado por los rescatistas.

En base a lo anterior, el procedimiento, que se retomará este martes por las condiciones climáticas, se concentrará en hallar al turista que se encuentra extraviado en la zona, que describen de difícil acceso.

“Entendiendo las complicaciones climáticas imperantes en la zona, la dificultad de acceso al lugar y la hora, se dispuso que, a primera hora del martes 18 de noviembre, personal de alta montaña de Carabineros y las PARME del Ejército, se acercaran al lugar de las faenas de apoyo y búsqueda”, agrega la comunicación de la delegación.

Fuente: latercera.com


