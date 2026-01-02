Punta Arenas,
2 de enero de 2026

DESDE MAGALLANES AL MUNDO: LOS LOGROS DE ADALBERTO "BETO" PÉREZ EN EL JIU JITSU BRASILEÑO

Buenos días región.

adalbertobjj

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Adalberto “Beto” Pérez, practicante, competidor y maestro de Jiu Jitsu Brasileño (BJJ), conversó con la audiencia para informar sobre su trayectoria deportiva y el desarrollo de esta disciplina en Punta Arenas y la Región de Magallanes.

Pérez comenzó a entrenar Jiu Jitsu Brasileño a los 17 años y desde 2017 se encuentra radicado en Magallanes, donde no solo ha continuado su carrera competitiva, sino que también ha asumido un rol formativo, impartiendo clases particulares y transmitiendo su experiencia a nuevos practicantes de la zona. 

A lo largo de su carrera, Adalberto “Beto” Pérez ha obtenido importantes resultados a nivel nacional e internacional, destacando títulos como Campeón ADCC, Campeón peso y absoluto SP IBJJF Open, y Campeón Panamericano CBJJE en peso y absoluto, logros que reflejan su alto nivel competitivo y disciplina deportiva.

Durante la conversación, el deportista resaltó la importancia de la constancia, el entrenamiento y la formación de nuevos talentos, subrayando que desde Punta Arenas es posible proyectarse y competir al más alto nivel en el Jiu Jitsu Brasileño.

Quienes deseen conocer más sobre su trabajo deportivo y seguir su carrera pueden encontrarlo en Instagram bajo el usuario @betoo_bj, donde comparte parte de su día a día, entrenamientos y competencias.



pdtaanefmagallanes

PRESIDENTA DE ANEF MAGALLANES ANALIZA EL AÑO 2025 Y FIJA PRIORIDADES PARA 2026

BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DESDE EL 5 DE ENERO INICIARÁ UNA NUEVA ETAPA DE OBRAS EN EL TRAMO 5 DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN EN PUNTA ARENAS

​Los trabajos se desarrollarán entre calle Condell y Capitán Guillermos e incluirán pistas de viraje, reposición de aceras y ciclovía. El SERVIU llama a respetar las zonas de obra y las medidas de seguridad.

​Los trabajos se desarrollarán entre calle Condell y Capitán Guillermos e incluirán pistas de viraje, reposición de aceras y ciclovía. El SERVIU llama a respetar las zonas de obra y las medidas de seguridad.

MINVU - Avance Av
RRS-SIR-DAVID-ATTENBOROUGH-9-750x536

DESPUÉS DE SU PASO POR LAS ISLAS MALVINAS, EL BUQUE BRITÁNICO RRS SIR DAVID ATTENBOROUGH PARTE DE LA ANTÁRTIDA PARA HACER ESCALA EN PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
adalbertobjj

DESDE MAGALLANES AL MUNDO: LOS LOGROS DE ADALBERTO "BETO" PÉREZ EN EL JIU JITSU BRASILEÑO

Operacion-Condor-Miguel-Krassnoff-700x467

KRASSNOFF CIERRA EL AÑO CON NUEVA CONDENA POR DESAPARICIÓN DE ESTUDIANTE DIGNALDO ARANEDA EN 1974

boriccartascredenciales

PRESIDENTE BORIC RECIBE CARTAS CREDENCIALES DE EMBAJADORES DE ESTADOS UNIDOS, JAPÓN, CUBA, ISRAEL Y PANAMÁ