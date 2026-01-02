2 de enero de 2026
DESDE MAGALLANES AL MUNDO: LOS LOGROS DE ADALBERTO "BETO" PÉREZ EN EL JIU JITSU BRASILEÑO
En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Adalberto “Beto” Pérez, practicante, competidor y maestro de Jiu Jitsu Brasileño (BJJ), conversó con la audiencia para informar sobre su trayectoria deportiva y el desarrollo de esta disciplina en Punta Arenas y la Región de Magallanes.
Pérez comenzó a entrenar Jiu Jitsu Brasileño a los 17 años y desde 2017 se encuentra radicado en Magallanes, donde no solo ha continuado su carrera competitiva, sino que también ha asumido un rol formativo, impartiendo clases particulares y transmitiendo su experiencia a nuevos practicantes de la zona.
A lo largo de su carrera, Adalberto “Beto” Pérez ha obtenido importantes resultados a nivel nacional e internacional, destacando títulos como Campeón ADCC, Campeón peso y absoluto SP IBJJF Open, y Campeón Panamericano CBJJE en peso y absoluto, logros que reflejan su alto nivel competitivo y disciplina deportiva.
Durante la conversación, el deportista resaltó la importancia de la constancia, el entrenamiento y la formación de nuevos talentos, subrayando que desde Punta Arenas es posible proyectarse y competir al más alto nivel en el Jiu Jitsu Brasileño.
Quienes deseen conocer más sobre su trabajo deportivo y seguir su carrera pueden encontrarlo en Instagram bajo el usuario @betoo_bj, donde comparte parte de su día a día, entrenamientos y competencias.
DESDE EL 5 DE ENERO INICIARÁ UNA NUEVA ETAPA DE OBRAS EN EL TRAMO 5 DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN EN PUNTA ARENAS
Los trabajos se desarrollarán entre calle Condell y Capitán Guillermos e incluirán pistas de viraje, reposición de aceras y ciclovía. El SERVIU llama a respetar las zonas de obra y las medidas de seguridad.
