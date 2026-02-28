MOSCA ANTÁRTICA: EL INSECTO QUE ALERTA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL EXTREMO SUR

Desde el extremo sur de Chile hasta territorio antártico habita la Parochlus steinenii, conocida como la mosca antártica, el único insecto con alas naturales nativo del continente antártico. Su presencia en lagunas, ríos y zonas húmedas la convierte en una pieza clave para comprender la vida en uno de los ecosistemas más extremos del planeta.

Durante un mes de trabajo en las Islas Shetland del Sur, en el marco de la Expedición Científica Antártica N° 62, se realizaron observaciones en terreno para estudiar su comportamiento y ciclo de vida. En su etapa larval se desarrolla en cuerpos de agua dulce, mientras que en fase adulta habita entre rocas y musgos.

Lo que hace particularmente relevante a Parochlus steinenii es su extrema sensibilidad a los cambios de temperatura y condiciones ambientales. Cualquier variación puede impactar directamente en sus poblaciones, por lo que su monitoreo permite anticipar transformaciones ecológicas asociadas a la crisis climática.

Comprender sus estrategias de vida no solo amplía el conocimiento científico sobre biodiversidad antártica, sino que también fortalece la protección de ecosistemas frágiles que hoy enfrentan escenarios de cambio acelerado. Desde Magallanes hacia la Antártica, el estudio de este pequeño insecto entrega señales clave sobre el estado ambiental del planeta.