SENADOR KARIM BIANCHI EXIGIÓ PAGO INMEDIATO DEL BONO DE ZONAS EXTREMAS A LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y REPUDIÓ INCUMPLIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

El senador Karim Bianchi Retamales, solicitó hoy al Gobierno el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos con los asistentes de la educación de la Región de Magallanes, exigiendo que se respete el pago del bono de zonas extremas, conforme a los derechos adquiridos en negociaciones colectivas y a la normativa vigente.

Lo anterior, tras conocerse el dictamen N° D11 de 29 de enero de 2026 de la Contraloría General de la República, que analiza la procedencia de la asignación de zona en el contexto del traspaso al Servicio Local de Educación Pública de Magallanes.

El parlamentario fue enfático en señalar que el bono de zonas extremas no dice relación con la asignación legal de zona, por lo que no existe dualidad de pago. “Aquí no hay doble beneficio por el mismo concepto. Estamos hablando de derechos adquiridos en negociaciones colectivas válidamente celebradas, que deben ser respetados”, sostuvo.

Asimismo, indicó que, sin perjuicio de que se está pidiendo la reconsideración a la Contraloría, lo que corresponde de manera inmediata es que se paguen los montos comprometidos, especialmente considerando que la Dirección de Presupuestos está descontando recursos a los municipios de Punta Arenas y Puerto Natales para estos efectos.

“Si los recursos están siendo descontados a los municipios para financiar estos bonos, no existe justificación alguna para que los asistentes de la educación no estén recibiendo sus pagos. No hay espacio a dudas respecto de su derecho, como tampoco respecto de que los descuentos se están realizando”, afirmó.

En ese sentido, el senador anunció que desde el Senado se requerirá formalmente toda la información a la Dirección de Presupuestos para esclarecer por qué no se ha materializado el pago a los trabajadores.

“Una vez más, la Dirección de Presupuestos no está cumpliendo. No puede ser que quienes cumplen un rol fundamental en la educación de nuestros niños, particularmente en la Región de Magallanes, vean vulnerados sus derechos a días del inicio del año escolar. Es una situación inaceptable”, concluyó el legislador.



