Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

27 de febrero de 2026

SENADOR KARIM BIANCHI EXIGIÓ PAGO INMEDIATO DEL BONO DE ZONAS EXTREMAS A LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y REPUDIÓ INCUMPLIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

El senador solicitó hoy al Gobierno el cumplimiento conforme a los derechos adquiridos en negociaciones colectivas y a la normativa vigente.

Karim Bianchi

El senador Karim Bianchi Retamales, solicitó hoy al Gobierno el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos con los asistentes de la educación de la Región de Magallanes, exigiendo que se respete el pago del bono de zonas extremas, conforme a los derechos adquiridos en negociaciones colectivas y a la normativa vigente.

Lo anterior, tras conocerse el dictamen N° D11 de 29 de enero de 2026 de la Contraloría General de la República, que analiza la procedencia de la asignación de zona en el contexto del traspaso al Servicio Local de Educación Pública de Magallanes.

El parlamentario fue enfático en señalar que el bono de zonas extremas no dice relación con la asignación legal de zona, por lo que no existe dualidad de pago. “Aquí no hay doble beneficio por el mismo concepto. Estamos hablando de derechos adquiridos en negociaciones colectivas válidamente celebradas, que deben ser respetados”, sostuvo.

Asimismo, indicó que, sin perjuicio de que se está pidiendo la reconsideración a la Contraloría, lo que corresponde de manera inmediata es que se paguen los montos comprometidos, especialmente considerando que la Dirección de Presupuestos está descontando recursos a los municipios de Punta Arenas y Puerto Natales para estos efectos.

“Si los recursos están siendo descontados a los municipios para financiar estos bonos, no existe justificación alguna para que los asistentes de la educación no estén recibiendo sus pagos. No hay espacio a dudas respecto de su derecho, como tampoco respecto de que los descuentos se están realizando”, afirmó.

En ese sentido, el senador anunció que desde el Senado se requerirá formalmente toda la información a la Dirección de Presupuestos para esclarecer por qué no se ha materializado el pago a los trabajadores.

“Una vez más, la Dirección de Presupuestos no está cumpliendo. No puede ser que quienes cumplen un rol fundamental en la educación de nuestros niños, particularmente en la Región de Magallanes, vean vulnerados sus derechos a días del inicio del año escolar. Es una situación inaceptable”, concluyó el legislador.

Sofía_Campeona Chilena

COLUMNA DE OPINIÓN | MÁS QUE EL CIERRE DE UN RECINTO, ES UNA TRAICIÓN AL ÉXITO MAGALLÁNICO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS DE PUERTO NATALES

Leer Más

​Este nuevo equipamiento se integra a la red regional de infraestructura vinculada al Sistema Nacional de Cuidados, sumándose a los centros ya construidos en Villa Cerro Castillo, comuna de Torres del Paine, y en Villa Punta Delgada, comuna de San Gregorio.

​Este nuevo equipamiento se integra a la red regional de infraestructura vinculada al Sistema Nacional de Cuidados, sumándose a los centros ya construidos en Villa Cerro Castillo, comuna de Torres del Paine, y en Villa Punta Delgada, comuna de San Gregorio.

MINVU -Primer Centro Comunitario de Cuidados de Natales_1
nuestrospodcast
desodorante challenge

HOSPITAL CLÍNICO ADVIERTE SOBRE RIESGOS DEL “CHALLENGE DEL DESODORANTE” QUE CIRCULA EN REDES SOCIALES

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
desodorante challenge

HOSPITAL CLÍNICO ADVIERTE SOBRE RIESGOS DEL “CHALLENGE DEL DESODORANTE” QUE CIRCULA EN REDES SOCIALES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
imagen-visita-a-bodegas-5

AUTORIDADES SUPERVISAN BODEGAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN MAGALLANES ANTES DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2026

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
turismo ballenas

GLACIARES, BALLENAS Y PINGÜINOS: SIETE experiencias imperdibles para este 2026 EN LA PATAGONIA AUSTRAL