SENADOR KUSANOVIC PROPONE TRANSFORMAR LA FORMACIÓN MÉDICA EN ZONAS EXTREMAS ANTE EL DÉFICIT CRITICO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

En Chile, según estimaciones del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington realizadas el año 2022, existe un déficit de 6,4 médicos por cada 10.000 habitantes, lo que equivale a una carencia total de 11.728 doctores a nivel nacional. Escenario que se ha profundizado en el país, especialmente cuando se observa el aumento de las listas de espera y falta de especialistas médicos en regiones, siendo las zonas extremas las mas afectadas.

El senador Alejandro Kusanovic, se ha mostrado crítico con la ausencia de medidas estatales para aumentar la dotación de profesionales de la salud en regiones y descentralizar la certificación de especialidades médicas en el país, sin recibir respuestas concretas por parte del Ministerio de Salud, quienes se han limitado a comprometer informes sobre la factibilidad de implementar medidas para agilizar estos procesos para prestar servicios en zonas extremas, territorios aislados y/o zonas rezagadas.

Para el parlamentario, el fenómeno que se observa con las masivas de postulaciones a las carreras de Salud de la región, es una señal clara de que el mercado y la vocación existen, pero “falta mayor compromiso de las autoridades para expandir la oferta académica y generar mayor infraestructura para su formación en regiones, como Magallanes” apunto el senador.

El plan de "Vía Rápida" del senador Kusanovic

Para revertir esta situación de manera inmediata, el senador Kusanovic propone un modelo de desarrollo acelerado basado en tres pilares: Infraestructura Eficiente: En lugar de esperar años por construcciones tradicionales, Kusanovic plantea la construcción de galpones prefabricados traídos de EE.UU. Estos permiten una instalación a gran velocidad, para luego realizar subdivisiones internas que alberguen salas de clases, laboratorios e incluso una pequeña clínica u hospital de práctica para los alumnos; Expansión masiva de cupos y docencia internacional: El Estado debe apoyar el aumento de 50 a 300 cupos o más. Para sustentar este crecimiento, se propone traer profesores de fuera del país, convirtiendo a Magallanes en un centro de investigación internacional de medicina; y Medicina profesional, no de elite: el parlamentario enfatizó que la medicina debe dejar de ser una profesión de élite. Su visión busca formar médicos que realicen atenciones domiciliarias a un precio razonable, garantizando que la salud llegue directamente a las casas de los ciudadanos.

"Chile no puede seguir desperdiciando el talento de miles de jóvenes que quieren estudiar medicina, mientras nuestras regiones sufren la falta de especialistas. Con medidas tan simples como galpones prefabricados para cursar los primeros años, podemos tener la infraestructura lista en tiempo récord. Es una oportunidad de soberanía y justicia social para Magallanes y Arica", declaró Kusanovic.

Finalmente, el parlamentario instó a las autoridades de Educación y Salud a considerar este plan como una solución estratégica para el desarrollo de las zonas más aisladas del país, e hizo nuevamente un llamado urgente al Estado para preocuparse y fomentar con hechos el desarrollo de las carreras de la salud en las zonas extremas de Chile.

