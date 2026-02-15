Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

15 de febrero de 2026

SENADOR KUSANOVIC PROPONE TRANSFORMAR LA FORMACIÓN MÉDICA EN ZONAS EXTREMAS ANTE EL DÉFICIT CRITICO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

El parlamentario advirtió falta de visión estratégica luego de revelarse que más de mil estudiantes quedaron en lista de espera para la carrera de Medicina en la UMAG, la cual cuenta con apenas 50 cupos anualmente. ​

imagen 1

En Chile, según estimaciones del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington realizadas el año 2022, existe un déficit de 6,4 médicos por cada 10.000 habitantes, lo que equivale a una carencia total de 11.728 doctores a nivel nacional. Escenario que se ha profundizado en el país, especialmente cuando se observa el aumento de las listas de espera y falta de especialistas médicos en regiones, siendo las zonas extremas las mas afectadas.

El senador Alejandro Kusanovic, se ha mostrado crítico con la ausencia de medidas estatales para aumentar la dotación de profesionales de la salud en regiones y descentralizar la certificación de especialidades médicas en el país, sin recibir respuestas concretas por parte del Ministerio de Salud, quienes se han limitado a comprometer informes sobre la factibilidad de implementar medidas para agilizar estos procesos para prestar servicios en zonas extremas, territorios aislados y/o zonas rezagadas.      

Para el parlamentario, el fenómeno que se observa con las masivas de postulaciones a las carreras de Salud de la región, es una señal clara de que el mercado y la vocación existen, pero “falta mayor compromiso de las autoridades para expandir la oferta académica y generar mayor infraestructura para su formación en regiones, como Magallanes” apunto el senador.  

El plan de "Vía Rápida" del senador Kusanovic

Para revertir esta situación de manera inmediata, el senador Kusanovic propone un modelo de desarrollo acelerado basado en tres pilares: Infraestructura Eficiente: En lugar de esperar años por construcciones tradicionales, Kusanovic plantea la construcción de galpones prefabricados traídos de EE.UU. Estos permiten una instalación a gran velocidad, para luego realizar subdivisiones internas que alberguen salas de clases, laboratorios e incluso una pequeña clínica u hospital de práctica para los alumnos; Expansión masiva de cupos y docencia internacional: El Estado debe apoyar el aumento de 50 a 300 cupos o más. Para sustentar este crecimiento, se propone traer profesores de fuera del país, convirtiendo a Magallanes en un centro de investigación internacional de medicina; y Medicina profesional, no de elite: el parlamentario enfatizó que la medicina debe dejar de ser una profesión de élite. Su visión busca formar médicos que realicen atenciones domiciliarias a un precio razonable, garantizando que la salud llegue directamente a las casas de los ciudadanos.

"Chile no puede seguir desperdiciando el talento de miles de jóvenes que quieren estudiar medicina, mientras nuestras regiones sufren la falta de especialistas. Con medidas tan simples como galpones prefabricados para cursar los primeros años, podemos tener la infraestructura lista en tiempo récord. Es una oportunidad de soberanía y justicia social para Magallanes y Arica", declaró Kusanovic.

Finalmente, el parlamentario instó a las autoridades de Educación y Salud a considerar este plan como una solución estratégica para el desarrollo de las zonas más aisladas del país, e hizo nuevamente un llamado urgente al Estado para preocuparse y fomentar con hechos el desarrollo de las carreras de la salud en las zonas extremas de Chile.


FOTO-SENADOR-BIANCHI

SENADOR KARIM BIANCHI: “ES INACEPTABLE QUE SIGAN SUBIENDO CUENTAS DE LUZ SE ESTÁN JODIENDO A LA GENTE, RAYA EN EL ROBO SIENDO INJUSTA Y CENTRALISTA”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MÁS DE MIL NIÑOS DESAFIARON EL ESTRECHO DE MAGALLANES EN EL CHAPUZÓN KIDS 2026

Leer Más

Ni los 13° de temperatura ni las rachas de hasta 40 km/h detuvieron a los mini valientes en la tercera versión de uno de los eventos más reconocidos de Magallanes.


Ni los 13° de temperatura ni las rachas de hasta 40 km/h detuvieron a los mini valientes en la tercera versión de uno de los eventos más reconocidos de Magallanes.


CP 21
nuestrospodcast
imagen 1

SENADOR KUSANOVIC PROPONE TRANSFORMAR LA FORMACIÓN MÉDICA EN ZONAS EXTREMAS ANTE EL DÉFICIT CRITICO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
imagen 1

SENADOR KUSANOVIC PROPONE TRANSFORMAR LA FORMACIÓN MÉDICA EN ZONAS EXTREMAS ANTE EL DÉFICIT CRITICO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
WhatsApp Image 2026-02-12 at 4

MAGALLANES LOGRA 13 PODIOS EN LA COPA TRILOGÍA DEL AGUA 2026

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250