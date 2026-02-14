EMOTIVA CONMEMORACIÓN ANTICIPADA DEL DÍA DEL CÁNCER INFANTIL REUNIÓ A FAMILIAS Y EQUIPO DE SALUD

Con una íntima y significativa jornada, la Unidad de Oncología Infantil del Hospital Clínico de Magallanes conmemoró el Día Internacional del Cáncer Infantil, instancia que permitió reconocer y agradecer el trabajo desarrollado junto a las familias y niños/as con diagnóstico de patología oncológica, así como el respaldo permanente de organizaciones y autoridades en el cumplimiento de los objetivos asistenciales y humanos de la especialidad.

La actividad se desarrolló en dos momentos. En primer lugar, se realizó una ceremonia en el auditórium Dr. Carlos Banse, donde el equipo de la Unidad de Oncología Infantil distinguió a voluntariados, gremios y autoridades por su compromiso y apoyo al fortalecimiento de la oncología infantil en la región. Posteriormente, se llevó a cabo una actividad recreativa en el patio de luz del establecimiento, que convocó a padres, niños/as y equipo de salud en torno a la creación de grullas de papel y mandalas, promoviendo un espacio de encuentro, contención y esperanza.

Al respecto, la Dra. Paula Loyola, hematooncóloga infantil y jefa de la Unidad de Oncología Infantil del establecimiento, señaló que cada 15 de febrero se conmemora esta fecha con el propósito de visibilizar una enfermedad poco frecuente, pero de alto impacto. “Estos pacientes llegan todos al Hospital Clínico, porque es el único centro asistencial que cuenta con la especialidad de hematocología infantil y frente a la sospecha de estos niños serie, derivan a un centro PINDA Integral para poder finalmente confirmar el diagnóstico y realizar el tratamiento inicial”, señaló la Dra. Loyola.

La especialista agregó que, “el cáncer infantil es una enfermedad poco frecuente, pero es una enfermedad que si se detecta a tiempo puede tener una mejor sobrevida. En Chile estamos cerca del 80%, pero esto depende mucho del momento en el que se haga el diagnóstico, entonces, lo importante y el llamado a los familiares, a los padres es acudir al control sano”, enfatizó

Agustina, hoy de 6 años, refleja energía y entusiasmo. Sin embargo, hace tres años sus padres, Camila Muñoz y Franco Barrientos, recibieron una información desalentadora; Agustina fue diagnosticada con leucemia y derivada para tratamiento al Hospital de Valdivia.

“Agustina fue diagnosticada a los 3 años con una leucemia linfoblástica aguda y enviados Valdivia por un año, allá hizo su tratamiento más fuerte que son las quimioterapias endovenosas y le dieron el alta, volvimos acá y seguimos en tratamiento con quimios orales, controles todos los meses, ahora estamos en controles cada 3 meses”, relató su madre.

Franco por su parte, destacó el trabajo de las profesionales de la Unidad de Oncología Infantil, cuyo apoyo ha sido fundamental en el proceso de enfermedad de su hija. “El acompañamiento del hospital ha sido bien acogedor en realidad, nos han apoyado psicológicamente porque como padres nos afectó mucho, porque teníamos dos hijos más que tuvimos que dejar acá en Punta Arenas con sus abuelos, entonces fue un poquito traumático para nosotros en el momento en que nos fuimos, porque fue de un día para otro, pero a pesar de la edad que teníamos, lo tomamos de manera madura como padres, pero el apoyo fundamental fue del hospital, de las doctoras y enfermeras que nos ayudaron mucho”, expresó.

Ambos padres hicieron un llamado a otras familias a no minimizar síntomas y consultar oportunamente. “Como consejo a los padres es que tomen mayor resguardo si saben que sus hijos están enfermos, llevarlos altiro al hospital porque uno no sabe lo que puede ser, un resfrió chico puede ser mucho más grande”, señalaron.

La Dra. Loyola reforzó este mensaje, indicando algunos signos y síntomas de alerta. “Frente a signos y síntomas consultar, por ejemplo, el ojo blanco, que uno puede ver que la parte negra tengo una coloración más blanquecina o bultos en la piel, en el cuello, masas abdominales, dolores óseos, baja de peso, palidez, manchitas en la piel, sangrado, cefalea o sudoración excesiva, son cosas que uno puede estar alerta y consultar precozmente al personal de salud para poder detectar y diagnosticar estas enfermedades a tiempo”, dijo.

En la Región de Magallanes se diagnostican entre 5 y 10 casos nuevos de cáncer infantil cada año. La mayoría de los pacientes debe ser derivada al Hospital Base de Valdivia o al Hospital de Puerto Montt para confirmación diagnóstica y tratamiento inicial. Actualmente, el Hospital Clínico de Magallanes mantiene siete casos activos en el Programa Infantil Nacional de Drogas Antineoplásicas (PINDA Parcial), reafirmando su compromiso con la atención integral y el acompañamiento permanente a los niños, niñas y sus familias.



