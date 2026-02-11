Punta Arenas,
11 de febrero de 2026

EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL PILOTO DE COMPRAS PÚBLICAS DE INNOVACIÓN SE DESPLAZARON HASTA ANGOSTURA KIRKE A BORDO DE LA LSG 1617 "PUERTO NATALES"

​El programa está dirigido por el Centro de Innovación Tecnológica de la Armada y es parte de la fase de visita en terreno de la iniciativa.

Equipos participantes en Piloto de Compras Publicas de Innovación en ngostura Kirke 3

Este 11 de febrero, la Lancha de Servicio General 1617 "Puerto Natales" se dirigió desde la capital de la provincia de Última Esperanza hasta la Angostura Kirke, trasladando a bordo a los equipos participantes del programa piloto de compras públicas de innovación, que se encuentran ejecutando el reto de innovación denominado "Sistemas integrados de ayudas a la navegación Angostura Kirke".

 

De esta manera, los dos equipos participantes, pudieron conocer en terreno las diferentes características del área, entre ellas, geográficas, meteorológicas, corrientes y los desafíos de desplazamiento y operación, esto con el objetivo de poder desarrollar la nueva fase del proyecto.

 

El Teniente Primero Litoral Álvaro Llanos, Comandante de la LSG 1617 "Puerto Natales", comentó que "el desplazamiento de los equipos se realizó con todas las medidas de seguridad correspondientes y pudieron conocer las exigencias de la navegación en ésta área de la Región de Magallanes, al igual que las variantes meteorológicas cambiantes y distancias".

 

El Capitán de Fragata Cristián Faúndez, Jefe de Operaciones del Centro de Innovación Tecnológica de la Armada (CITA), comentó que "ésta navegación a la Angostura Kirke nos permite dar a conocer en terreno las condiciones meteorológicas y geográficas del área, de tal manera que los equipos participantes puedan dimensionar con qué se van a encontrar en la prueba operacional, la cual se realizará entre los meses de junio y julio del presente año", a su vez, añadió que "esto les va permitir planificar aspectos técnicos y logísticos de mejor forma para poder enfrentar la última etapa del piloto de compras públicas de innovación de la mejor manera".

 

En este proceso iniciaron su participación tres equipos el año 2024, asumiendo el desafío de presentar una solución innovadora ante la necesidad de integrar los sistemas en angostura Kirke, en noviembre del 2025 quedaron seleccionados dos equipos en la nueva etapa en desarrollo, la cual considera las pruebas operacionales en el entorno real, las que se desarrollarán a mediados del 2026 con la implementación del desarrollo tecnológico que están trabajando los equipos involucrados para poder probarlos en terreno en la Angostura Kirke.

 

El proyecto que es liderado por el Centro de Innovación Tecnológica de la Armada, cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, el Servicio de Señalización Marítima, el Servicio Meteorológico de la Armada y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, componiendo el comité técnico que evalúa en forma periódica los avances de los equipos en su desarrollo tecnológico.

 


CHILE INICIA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE ESTRATÉGICO EN BAHÍA FILDES PARA FORTALECER PRESENCIA EN LA ANTÁRTICA

TARJETA PUNTA ARENAS IMPULSA COMPRAS ESCOLARES CON DESCUENTOS EN LIBRERÍAS

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

MOP REFUERZA SEGURIDAD VIAL REALIZANDO DEMARCACIÓN DE LOS PAVIMENTOS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

JAZZ EN LA PATAGONIA DESTACA NIVEL LOCAL E INTERNACIONAL

A MÁS DE 397 MIL MILLONES DE PESOS ASCIENDE EL MONTO IDENTIFICADO A PAGAR EN PATENTES POR NO USO DE AGUAS