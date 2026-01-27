Punta Arenas,
27 de enero de 2026

EL LSDH-91 “SARGENTO ALDEA” DE LA ARMADA DE CHILE ZARPA DESDE PUNTA ARENAS CON MILES DE TONELADAS A LA ANTÁRTICA

​El despliegue del buque LSDH-91 “Sargento Aldea” resulta esencial para mover grandes volúmenes de carga, maquinaria pesada, equipamiento y materiales de construcción que no podrían transportarse de otra forma en estas latitudes.

lsdh91

El buque LSDH-91 “Sargento Aldea” de la Armada de Chile se encontraba hasta este lunes 26 de enero en el Muelle José Santos Mardones de Punta Arenas, donde desarrolló intensas operaciones de carga como parte del traslado de materiales hacia el Territorio Chileno Antártico. Esta labor forma parte de la “Operación Soberanía”, iniciativa clave para fortalecer la infraestructura nacional en el continente blanco, con el objetivo en la construcción del nuevo muelle en Bahía Fildes y la recuperación de la pista del aeródromo Teniente Marsh.

El despliegue del buque LSDH-91 “Sargento Aldea” resulta esencial para mover grandes volúmenes de carga, maquinaria pesada, equipamiento y materiales de construcción que no podrían transportarse de otra forma en estas latitudes. De esta manera, se contribuye directamente al afianzamiento de la presencia chilena y al avance de proyectos estratégicos que combinan logística, soberanía y desarrollo sustentable en la Antártica.

Según la planificación operativa de la Empresa Portuaria Austral (EPAustral), el buque Sargento Aldea zarpó este lunes 26 de enero desde el muelle Mardones rumbo a la Antártica, una vez concluidas las faenas de carga en el terminal. Las operaciones se ejecutaron con plena coordinación y bajo estrictas medidas de seguridad, incluso en medio de las obras de reforzamiento de la losa del muelle que lleva adelante la empresa  Portuaria Austral (EPAustral). Estas mejoras buscan optimizar las condiciones operativas para naves de gran calado que recalan en el puerto, en el marco de un plan más amplio de modernización portuaria en la zona austral.

Durante la jornada, el Supervisor de Operaciones del Terminal Mardones, Boris Andrade, estuvo en terreno supervisando el desarrollo de las actividades, lo que refleja el compromiso de EPAUSTRAL con operaciones de alto estándar y su apoyo logístico a despliegues de esta envergadura.

El Sargento Aldea, buque multipropósito insignia de la Armada de Chile (LSDH-91), zarpó originalmente el 14 de enero de 2025 desde la Base Naval de Talcahuano rumbo a la Antártica, en el contexto de la Operación Soberanía. Esta misión, iniciada formalmente el 16 de diciembre de 2025 en vísperas de los 80 años de la presencia efectiva chilena en el continente blanco, fue despedida por el Presidente Gabriel Boric, la entonces Ministra de Defensa Adriana Delpiano y el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Fernando Cabrera.

En esa oportunidad, el Mandatario subrayó que el Aldea transporta el material indispensable para la construcción del nuevo muelle en Bahía Fildes y la recuperación de la pista del aeródromo Teniente Marsh, obras a cargo del Ministerio de Obras Públicas. “Chile, Punta Arenas y la Armada son los operadores antárticos más importantes del mundo”, afirmó Boric, y agregó que invertir en infraestructura que ratifique la soberanía en un lugar estratégico como la Antártica es una prioridad de Estado a largo plazo.

Por su parte, el Almirante Cabrera destacó la conjugación de factores en las obras de Fildes, el rol logístico de la Armada, el cuidado del medio ambiente antártico y la presencia efectiva del Estado chileno. “Somos un país marítimo, antártico y tricontinental”, sostuvo.

El buque, construido originalmente en Francia entre 1986 y 1988 (ex TCD Foudre de la Marina francesa), fue incorporado a la Armada de Chile en 2011 y tiene su puerto base en Talcahuano desde 2013. Con un desplazamiento a plena carga de 12.000 toneladas, eslora de 168 metros, manga de 23,50 metros y velocidad máxima de 21 nudos, el Sargento Aldea destaca por su capacidad para transportar grandes cantidades de carga y personal, además de cumplir funciones de apoyo humanitario y proyección de fuerzas. Está equipado con sistemas de defensa como tres lanzadores Simbad, cañones Breda-Mauser de 30 mm y ametralladoras de 12,7 mm.

En el marco de la Campaña Antártica 2025-2026 y la continuidad de la Operación Soberanía cuyas obras se proyectan extenderse hasta 2028, el Aldea sigue siendo pieza central en el traslado de más de 8.000 toneladas de materiales para modernizar la conectividad y las instalaciones en Bahía Fildes. Su paso por Punta Arenas confirma el rol estratégico del puerto como puerta de entrada a estas operaciones logísticas de envergadura.

Fuente: defensa.com



"EXPLORADORES DE LA NATURALEZA" CONMEMORARON EL DÍA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

​En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.

lsdh91

EL LSDH-91 “SARGENTO ALDEA” DE LA ARMADA DE CHILE ZARPA DESDE PUNTA ARENAS CON MILES DE TONELADAS A LA ANTÁRTICA

hcmvisualizador