GABINETE DEL PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST POSA PARA SU FOTO OFICIAL PREVIO AL CAMBIO DE MANDO

Este miércoles 11 de marzo, en horas previas al cambio de mando, se realizó la foto oficial del gabinete del Presidente electo José Antonio Kast.



El nuevo gabinete se encuentra compuesto por miembros del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano; además, se le suman autoridades provenientes de la coalición de Chile Vamos e independientes.

En el Ministerio del Interior asume Claudio Alvarado Andrade (UDI); en el área de Relaciones Exteriores, quien asume es Francisco Pérez Mackenna. El nuevo Ministro de Justicia será Fernando Rabat; quien asumirá en la cartera de Hacienda será Jorge Quiroz.



El nuevo Ministro de Defensa será Fernando Barros Tocornal; en el Ministerio de Seguridad asumirá Trinidad Steinert.