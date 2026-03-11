Punta Arenas,
11 de marzo de 2026

GABINETE DEL PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST POSA PARA SU FOTO OFICIAL PREVIO AL CAMBIO DE MANDO

​El equipo ministerial está compuesto por representantes del Partido Republicano, el Partido Social Cristiano, Chile Vamos e independientes que asumirán funciones en la nueva administración.

Foto Oficial de José Antonio Kast junto al Gabinete

Este miércoles 11 de marzo, en horas previas al cambio de mando, se realizó la foto oficial del gabinete del Presidente electo José Antonio Kast.

El nuevo gabinete se encuentra compuesto por miembros del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano; además, se le suman autoridades provenientes de la coalición de Chile Vamos e independientes.

En el Ministerio del Interior asume Claudio Alvarado Andrade (UDI); en el área de Relaciones Exteriores, quien asume es Francisco Pérez Mackenna. El nuevo Ministro de Justicia será Fernando Rabat; quien asumirá en la cartera de Hacienda será Jorge Quiroz.

El nuevo Ministro de Defensa será Fernando Barros Tocornal; en el Ministerio de Seguridad asumirá Trinidad Steinert.

presidente boric ultimos honores

“GRACIAS POR TANTO Y PERDÓN POR LO POCO”: PRESIDENTE GABRIEL BORIC SE DESPIDIÓ DE LA MONEDA A HORAS DEL CAMBIO DE MANDO

Noticias
Relacionadas
GABINETE DEL PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST POSA PARA SU FOTO OFICIAL PREVIO AL CAMBIO DE MANDO

​El equipo ministerial está compuesto por representantes del Partido Republicano, el Partido Social Cristiano, Chile Vamos e independientes que asumirán funciones en la nueva administración.

​El equipo ministerial está compuesto por representantes del Partido Republicano, el Partido Social Cristiano, Chile Vamos e independientes que asumirán funciones en la nueva administración.

PADRE DEL PRESIDENTE BORIC: “EL PUEBLO DE CHILE DEBERÁ DECIDIR MÁS ADELANTE” SOBRE UNA POSIBLE NUEVA CANDIDATURA

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

NUEVO PERÍODO PARLAMENTARIO: MAGALLANES RENUEVA PARCIALMENTE SU REPRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

ALCALDE RADONICH EXPONDRÁ EXPERIENCIA DE PUNTA ARENAS EN SEMINARIO SOBRE EDUCACIÓN PÚBLICA