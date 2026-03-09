Punta Arenas,
9 de marzo de 2026

EN TIEMPO RÉCORD DISPONEN 1.250 METROS CUADRADOS PARA CUARTELES DE LA PDI EN PORVENIR

​Desafectación permitirá más seguridad ciudadana y social para isla Tierra del Fuego

pditerrenos

​Fue en agosto del año pasado cuando el ministerio de Bienes Nacionales junto al delegado presidencial, José Ruiz y el prefecto inspector de la PDI de ese entonces, acordaron poner en marcha la desafectación de un terreno céntrico de la ciudad de Porvenir que haga posible la presencia permanente de la institución policiaca en la isla.

En efecto, casi 1.200 metros cuadrados se encontraban en administración del ministerio de Defensa desde 1963, justo a un costado del edificio consistorial del municipio, y tanto la Policía de Investigaciones como la población y autoridades fueguinas. encabezadas por el delegado José Miguel Campos y el alcalde Gabriel Parada, buscaban con urgencia una alternativa viable para ejecutar el proyecto.

“Estas son buenas noticias para la ciudad y el territorio provincial, expresó el delegado presidencial regional, José Ruiz, porque tendremos un mejor despliegue fronterizo y más seguridad lo que nos pone contentos como gobierno del presidente Gabriel Boric”.

La desafectación se logró aprobar tras casi ocho meses mediante la emisión del decreto exento N° 343 de diciembre del 2025 que puso termino a la destinación que existía hasta entonces. En este sentido, el secretario regional de Bienes Nacionales, Sergio Reyes manifestó que “ahora, la PDI iniciará la postulación a la destinación de este terreno y contará con el apoyo del Gobierno Regional para verlo concretado en la provincia dando seguridad social, económica y ciudadana a las vecinos y vecinos de la isla.”

El Gobernador Jorge Flies destacó que este es un paso fundamental para fortalecer las dotaciones policiales en las fronteras de la ínsula “y generar respuestas adecuadas con una economía de escala al estar con logística para operar desde Porvenir.” Agregó que ya se trabaja en proyectos en Punta Arenas, Natales, Puerto Williams y ahora en Porvenir.

Por su parte, el prefecto Inspector Carlos Vásquez Palma, quien asumió recientemente como nuevo jefe regional de la PDI en Magallanes, manifestó su satisfacción por el proceso que conduce a concretar el proyecto institucional mediante un ágil trabajo intersectorial.

Cabe puntualizar, que el anuncio contó con la asistencia de diversas autoridades, entre ellas el senador Alejandro Kusanovic, poniendo en relieve que la presencia de la PDI traerá beneficios a la isla tales como un mejor control de la ruta a Yendegaia, más autonomía para la investigación de delitos sexuales y el funcionamiento permanente de los pasos fronterizos, que se extienden hasta la comuna de Timaukel.



PORVENIR CUENTA CON UNIDAD DE DIÁLISIS: AUTORIDADES, VECINOS Y VECINAS PARTICIPAN DE LA INAUGURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ÚNICA EN CHILE

