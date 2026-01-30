Punta Arenas,
30 de enero de 2026

PORVENIR YA TIENE GIMNASIO: GOBERNADORA (S) ENTREGA A LA MUNICIPALIDAD LA EXPLOTACIÓN PARA USO DEL ZAVATTARO

​El desarrollo deportivo en Porvenir se vio interrumpido luego del incendio que afectó al recinto en 2015.

gimnasioporvenir

Fue en el Museo Comunal de Porvenir que la Gobernadora Regional (subrogante) de Magallanes y de la Antártica ChilenaHina Carabantes; junto al Director Regional de Arquitectura de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Obras PúblicasJorge Cortés; y el Alcalde de PorvenirJosé Gabriel Parada; firmaron el documento de explotación para uso del anhelado Gimnasio Padre Mario Zavattaro.


Aunque el hito fue administrativo (el traspaso desde la dirección de Arquitectura al Gobierno Regional, que hizo de mandante, y luego de este a la municipalidad), hubo una valoración transversal del acto. Lo contó la Gobernadora (s) Carabantes:


La obra está completamente terminada, la acabamos de visitar previo a esta firma y también, de parte de la Municipalidad, está todavía la recepción de algunos materiales e implementos que quedan ‘de repuesto’. El gimnasio está absolutamente terminado, no tiene observaciones y a partir de hoy, y por este mes, puede haber algún uso por parte de la Municipalidad como para ver si es que aparecen otros detalles”.


El desarrollo deportivo en Porvenir se vio interrumpido luego del incendio que afectó al recinto en 2015. Y si bien la entrega del renovado inmueble estaba programada para mediados de 2025, “tuvimos que generar un aumento de plazos, por el nivel de la calidad de los materiales y de los espacios que considera el proyecto. Se hizo un trabajo muy exhaustivo de revisión de las observaciones del proceso de recepción”, precisó Cortés.


Hubo más de 200 observaciones hechas desde Arquitectura a Salfa, la empresa a cargo.


El Alcalde Parada, en tanto, subrayó que esta explotación de uso “es un hito importante”: “Quisiera agradecer al Gobierno Regional y a su Consejo, y especialmente a nuestros consejeros regionales Andrés López y Rodolfo Cárdenas, que fueron parte importante en este proceso, sobre todo en el diseño, lo que significó después hacer la licitación y la adjudicación. También agradecer a la Dirección de Arquitectura que desde un principio del 2021 tomó las banderas para hacer el diseño y darle una solución a Porvenir”.


La autoridad local adelantó que en los próximos días habrá una apertura del recinto a la comunidad “para que lo pueda visitar y conocer, y también que se haga un compromiso de cuidarla”.


La Gobernadora (s), por su parte, complementó: “Estamos muy agradecidos y valoramos muchísimo el trabajo de la Dirección de Arquitectura, un socio colaborador estratégico que resuelve grandes obras de infraestructura necesarias en nuestra región y, en este caso, entregamos un gimnasio de alto estándar para la comunidad de Porvenir y para todo Tierra del Fuego”.


El Gimnasio Padre Mario Zavattaro es en una construcción de 3.076 m2, con 733 asientos y un aforo de 977 personas. El financiamiento fue vía Fondo de Desarrollo de Magallanes (Fondema) por un monto total de $10.318.935.978. La inauguración oficial está proyectada para fines de febrero o principio de marzo.






UNA NUEVA LUZ PARA NATALES: GOBERNADORA (S) Y ALCALDESA FIRMAN CONVENIO PARA RECAMBIO DE MÁS DE TRES MIL LUMINARIAS

