EL “GAUCHO ANTÁRTICO” DE INACH: LOGÍSTICA MAGALLÁNICA QUE HACE POSIBLE LA CIENCIA EN EL CONTINENTE BLANCO

En el corazón de la logística antártica que opera desde Punta Arenas trabaja Gillian Wooldridge, integrante del Departamento de Expediciones del Instituto Antártico Chileno, quien se ha ganado entre investigadores el apodo de “gaucho antártico” por su característica vestimenta patagónica y su habitual boina. Su labor se desarrolla en el Centro de Distribución Antártico que la institución mantiene en dependencias de la Empresa Portuaria Austral, en el muelle Prat de Punta Arenas.

Cada expedición al Continente Blanco requiere una planificación logística compleja que se organiza con meses de anticipación. En ese proceso, Wooldridge cumple un rol clave preparando, enviando y recibiendo cargas destinadas a buques, aeronaves y bases antárticas, asegurando el traslado de personas, insumos, herramientas e indumentaria necesaria para el trabajo científico en territorio polar.

Oriundo de Punta Arenas y técnico agropecuario de profesión, Wooldridge trabajó durante una década en el Servicio Agrícola y Ganadero antes de integrarse al INACH en 2023. Su primer acercamiento con la institución ocurrió entre fines de 2022 y comienzos de 2023, cuando postuló a un cargo logístico. Aunque inicialmente no fue seleccionado, su currículum llegó al Departamento de Expediciones, donde comenzó a trabajar en la bodega para adquirir experiencia en operaciones antárticas.

Desde entonces forma parte del equipo que respalda el desarrollo científico chileno en la Antártica. Según explica, el trabajo logístico es fundamental para que las investigaciones se concreten, ya que sin coordinación y envío oportuno de materiales resulta imposible ejecutar los proyectos en el territorio polar.

Su vínculo con la vida de campo proviene de una tradición familiar ligada al trabajo en la tierra, lo que explica su estilo característico inspirado en el gaucho patagónico. Entre quienes viajan regularmente al Continente Blanco ya es conocido con ese apodo, especialmente por investigadores extranjeros que identifican su presencia en las operaciones logísticas.

El dinamismo de su jornada laboral es uno de los aspectos que más lo motiva. Sus tareas pueden ir desde la gestión de suministros y control de inventario hasta la recepción de carga en el aeropuerto o la coordinación con distintos departamentos del instituto, trabajo que permite que buques y aeronaves partan con todo lo necesario para apoyar la ciencia antártica.