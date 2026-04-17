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17 de abril de 2026

BIOSFERA MICROBIANA SUBGLACIAL DE ISLA REY JORGE, ANTÁRTICA: DESCIFRANDO SU ROL POTENCIAL E IMPLICANCIAS AMBIENTALES

​Una expedición científica chileno-internacional se adentra bajo el hielo de la Antártica para estudiar microorganismos capaces de sobrevivir en condiciones extremas, con el objetivo de comprender su rol en los ciclos ambientales del planeta y su vínculo con el avance del cambio climático.

islareyjorgesubantartica

A finales del mes de febrero, un equipo de investigadores liderado por el Dr. Maximiliano Amenábar, Director Nacional de la Escuela de Biotecnología, Director de Carrera de Biotecnología e Investigador asociado del Centro de Investigación Austral Biotech de la Universidad Santo Tomás, llevó a cabo una expedición científica a distintos glaciares de Isla Rey Jorge, en la Antártica. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto RT_24_22, financiado por el Instituto Antártico Chileno (INACH).

La expedición contó además con la participación del Dr. Nelson Caro, Director del Centro de Investigación Austral Biotech, y del Dr. William Leavitt, profesor de la “University of Utah” de Estados Unidos, consolidando una colaboración internacional orientada al estudio de ecosistemas extremos.

El objetivo principal de esta campaña fue la recolección de muestras subglaciares para su posterior análisis microbiológico, geoquímico y molecular, junto con la realización de mediciones fisicoquímicas in situ. Estas muestras permitirán avanzar en la comprensión de comunidades microbianas que habitan bajo el hielo, en condiciones de baja temperatura, escasa luz y limitados nutrientes, ambientes que hasta hace algunas décadas eran considerados prácticamente desprovistos de vida.

Hoy se reconoce que estos ecosistemas subglaciares albergan comunidades microbianas diversas y metabólicamente activas, las cuales cumplen un rol clave en los ciclos biogeoquímicos del planeta. En este contexto, la Antártica se posiciona como un laboratorio natural único para estudiar los efectos del cambio climático, particularmente en escenarios donde el retroceso de los glaciares está exponiendo nuevos ambientes previamente inaccesibles.

“Comprender la dinámica de estos ecosistemas no solo amplía nuestro conocimiento sobre los límites de la vida en la Tierra, sino que también aporta información relevante sobre procesos ambientales globales y sostenibilidad”, destaca el Dr. Amenábar.

Uno de los aspectos más relevantes de esta investigación es su potencial impacto en la formación de estudiantes. El proyecto abre oportunidades concretas para que estudiantes de la carrera de Biotecnología participen en actividades de investigación aplicada, desarrollen unidades de investigación y realicen tesis en un contexto de frontera científica, contribuyendo activamente a la generación de conocimiento.

Los resultados obtenidos en esta expedición permitirán avanzar en la caracterización de la biosfera subglacial antártica y evaluar su rol potencial como indicador del retroceso glaciar, aportando evidencia científica clave para comprender los cambios que enfrenta uno de los ecosistemas más sensibles del planeta.

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