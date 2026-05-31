Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

31 de mayo de 2026

CONTINÚAN LAS LABORES DE BÚSQUEDA DEL PESCADOR DESAPARECIDO EN EL ÁREA DE ISLA EVANS

La Armada de Chile mantiene desplegados medios marítimos y buzos especializados para dar con el paradero de Patricio Cayuman, desaparecido hace cuatro días en el sector de isla Evans.

Familiares del pescador desaparecido junto al Capitán de Puerto de Punta Arenas

La Autoridad Marítima continúa desarrollando labores de búsqueda y salvamento marítimo para localizar a Patricio Cayuman, pescador desaparecido en el área de isla Evans, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas. Las operaciones se mantienen activas desde hace cuatro días, en una zona caracterizada por sus complejas condiciones geográficas y climáticas.

Según informó la Armada de Chile, en el sector permanecen desplegadas unidades de superficie y una partida de Buzos de Salvataje de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, quienes trabajan coordinadamente con embarcaciones pesqueras que se han sumado a las tareas de rastreo.

El Capitán de Puerto de Punta Arenas, capitán de fragata litoral Fernando Diez, señaló que los esfuerzos continúan concentrados en el área, destacando la colaboración de los pescadores locales, cuyo conocimiento de la zona ha sido fundamental para ampliar la cobertura de búsqueda.

Paralelamente, la Capitanía de Puerto mantiene contacto permanente con la familia de Patricio Cayuman, informando diariamente sobre las diligencias realizadas y los resultados obtenidos. Los familiares han valorado el despliegue institucional y el apoyo recibido por parte de las embarcaciones que participan en las labores.

Al cierre de esta jornada, las operaciones de búsqueda seguían en desarrollo sin resultados positivos. La Armada indicó que tanto los medios marítimos como los equipos de buzos especializados continuarán trabajando en el sector con el objetivo de encontrar al pescador desaparecido.


Operativo desplegado es coordinado por el sistema de Búsqueda y Salvamento Marítimo MRCC Punta ARenas

ARMADA DE CHILE DESPLEGÓ UN OPERATIVO DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO MARÍTIMO TRAS CAÍDA AL MAR DE TRIPULANTE EN SECTOR ISLA EVANS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

INVESTIGACIÓN DE LA ARMADA PERMITE AMPLIAR INCAUTACIONES DE DROGAS Y REUNIR NUEVOS ANTECEDENTES EN MAGALLANES

Leer Más

​La indagatoria liderada por la Fiscalía y DIPOLMAR suma 669 cartridges con sustancias ilícitas, además de ketamina, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo asociado a la investigación.

​La indagatoria liderada por la Fiscalía y DIPOLMAR suma 669 cartridges con sustancias ilícitas, además de ketamina, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo asociado a la investigación.

Exitoso operativo DIPOLMAR en MAgallanes 2
nuestrospodcast
Familiares del pescador desaparecido junto al Capitán de Puerto de Punta Arenas

CONTINÚAN LAS LABORES DE BÚSQUEDA DEL PESCADOR DESAPARECIDO EN EL ÁREA DE ISLA EVANS

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Familiares del pescador desaparecido junto al Capitán de Puerto de Punta Arenas

CONTINÚAN LAS LABORES DE BÚSQUEDA DEL PESCADOR DESAPARECIDO EN EL ÁREA DE ISLA EVANS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
pesca-artesanal

GOBIERNO IMPLEMENTA CUPÓN “PESCA ARTESANAL” PARA APOYAR A PESCADORES FRENTE AL ALZA DE COMBUSTIBLES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
VISITAS_RompehielosViel_2

TERCERA ZONA NAVAL ABRIRÁ ESPACIOS PATRIMONIALES A LA COMUNIDAD DURANTE ESTE FIN DE SEMANA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250