CONTINÚAN LAS LABORES DE BÚSQUEDA DEL PESCADOR DESAPARECIDO EN EL ÁREA DE ISLA EVANS

La Autoridad Marítima continúa desarrollando labores de búsqueda y salvamento marítimo para localizar a Patricio Cayuman, pescador desaparecido en el área de isla Evans, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas. Las operaciones se mantienen activas desde hace cuatro días, en una zona caracterizada por sus complejas condiciones geográficas y climáticas.

Según informó la Armada de Chile, en el sector permanecen desplegadas unidades de superficie y una partida de Buzos de Salvataje de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, quienes trabajan coordinadamente con embarcaciones pesqueras que se han sumado a las tareas de rastreo.

El Capitán de Puerto de Punta Arenas, capitán de fragata litoral Fernando Diez, señaló que los esfuerzos continúan concentrados en el área, destacando la colaboración de los pescadores locales, cuyo conocimiento de la zona ha sido fundamental para ampliar la cobertura de búsqueda.

Paralelamente, la Capitanía de Puerto mantiene contacto permanente con la familia de Patricio Cayuman, informando diariamente sobre las diligencias realizadas y los resultados obtenidos. Los familiares han valorado el despliegue institucional y el apoyo recibido por parte de las embarcaciones que participan en las labores.

Al cierre de esta jornada, las operaciones de búsqueda seguían en desarrollo sin resultados positivos. La Armada indicó que tanto los medios marítimos como los equipos de buzos especializados continuarán trabajando en el sector con el objetivo de encontrar al pescador desaparecido.

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