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31 de marzo de 2026

GOBIERNO DESVINCULÓ A INTEGRANTES DEL EQUIPO DEL PLAN NACIONAL DE BÚSQUEDA

Se trata de "tres funcionarios que ocupaban cargos de exclusiva confianza", aunque se garantiza la continuidad operativa de sus labores.

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El Gobierno anunció este martes cambios en la Unidad de Programas de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Búsquedainiciativa impulsada por la administración del expresidente Gabriel Boric, aunque confirmó su continuidad.

A través de un comunicado, la Subsecretaría de Derechos Humanos informó que estos movimientos, liderados por el subsecretario Pablo Mira, implican la desvinculación de "tres funcionarios que ocupaban cargos de exclusiva confianza y no presentaron sus renuncias el 10 de marzo, a diferencia de otros colaboradores en la misma calidad".

La Subsecretaría enfatizó que, a pesar de las salidas, "tanto la Unidad (de Programas de Derechos Humanos), como el referido plan, continúan adelante, como se ha explicado públicamente en más de una oportunidad".

Los cambios fueron previamente "socializados" con la Asociación de Funcionarios de Derechos Humanos, quienes fueron informados sobre los ajustes en el funcionamiento del programa.

Se espera que en abril se den a conocer los nombres de las personas que asumirán estas posiciones de confianza.

La institución "ratifica que seguirá adelante con su política de continuidad en materia de Derechos Humanos, particularmente con el Plan Nacional de Búsqueda y el Plan Nacional de Derechos Humanos".

Estos movimientos, según el comunicado, "responden a mejoras en la gestión y en el uso de recursos públicos".

La Subsecretaría de Derechos Humanos afirmó que las decisiones se tomaron bajo "estrictos criterios de capacidades personales, continuidad de las funciones, asertividad en los liderazgos y de la confianza debida".

Fuente: cooperativa.cl 

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MINISTRA STEINERT CONFIRMA PRESUPUESTO EN SEGURIDAD SIN RECORTES: “VAMOS A CONTAR CON NUESTROS RECURSOS ÍNTEGRAMENTE...TENEMOS QUE FORTALECER A POLICIAS”

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