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11 de agosto de 2026

DOCENTES DE DIEZ ESCUELAS SE CAPACITAN PARA FORTALECER LA LECTOESCRITURA Y EL VOCABULARIO

El programa ha impactado directamente a diez establecimientos educacionales de Punta Arenas y Puerto Natales.

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En un esfuerzo conjunto por mejorar la calidad educativa en la zona se llevó a cabo el ciclo de formación del proyecto “Magallanes Lee”. Se trata de una iniciativa impulsada por la Fundación Crecer con Todos, a través de su programa Primero LEE, en colaboración con la Fundación Teraike y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, que tiene como objetivo entregar herramientas concretas para fortalecer la enseñanza de la lectoescritura en el primer ciclo básico.

 
El programa ha impactado directamente a diez establecimientos educacionales de Punta Arenas y Puerto Natales. En total, participan 45 docentes de primero y segundo básico, junto con equipos directivos y jefes de UTP, permitiendo un trabajo colaborativo y colectivo a nivel de comunidad escolar para generar cambios reales dentro del aula.

 
El ciclo formativo, que constó de cuatro etapas ejecutadas durante el primer semestre, centró sus esfuerzos en el desarrollo del vocabulario como eje fundamental para mejorar la comprensión y fluidez lectora. Esta semana se concretó el último encuentro del ciclo que incluyó la entrega de diplomas a los participantes.

 
Valentina Wagenreld, directora ejecutiva de la Fundación Crecer con Todos, destacó que la iniciativa busca que los docentes “cuenten con estrategias concretas para apoyar el desarrollo de la lectoescritura".

 
Por su parte, Francisca Vogt, directora ejecutiva de Fundación Teraike, subrayó la relevancia de traer programas exitosos a la región: “sabemos que la lectura es fundamental en la educación de nuestros estudiantes y estamos muy felices de que diez establecimientos hayan aceptado esta invitación".

 
Los docentes participantes valoraron la metodología, que incluye el análisis de cápsulas de clases reales para identificar prácticas efectivas. Daniela Cárcamo, jefe técnico de la Escuela Padre Alberto Hurtado, señaló que estas capacitaciones “permiten usar estrategias desde prekínder hasta cuarto básico, impactando positivamente en la comprensión de los niños”.

 
Asimismo, Flor Díaz, profesora de la Escuela Coronel Santiago Bueras de Puerto Natales, resaltó que se trata de "estrategias simples que no utilizan tanto material" pero que resultan desafiantes y efectivas si se aplican con constancia.
Las escuelas que forman parte de esta red de aprendizaje son Arturo Prat, Pedro Sarmiento de Gamboa, Bernardo O'Higgins, República de Croacia, Padre Alberto Hurtado, Dellamira Rebeca Aguilar y Hernando de Magallanes en Punta Arenas; y Coronel Santiago Bueras, Baudilia Avendaño y Juan Ladrillero en Puerto Natales.

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