PLAZA INTERACTIVA REUNIÓ A CERCA DE 5 MIL PERSONAS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN PUNTA ARENAS

Cerca de 5 mil personas participaron este sábado en la Plaza Interactiva para la Niñez, actividad organizada por la Unidad de Infancia de la Municipalidad de Punta Arenas con motivo de la celebración del Día del Niño. La jornada convirtió la Plaza de Armas Muñoz Gamero en un espacio de encuentro y recreación para las familias.

Entre las actividades desarrolladas entre las 15:00 y las 18:00 horas hubo juegos inflables, pinta caritas, espacios deportivos, concursos y experiencias vinculadas al trabajo de distintas instituciones. En total, participaron más de 30 servicios, organizaciones e instituciones durante la jornada.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la convocatoria y la participación de las instituciones. La autoridad señaló que los niños y niñas pudieron conocer distintas actividades y oficios, además de participar en juegos y experiencias preparadas especialmente para la celebración.

El cierre estuvo a cargo de Asmar, que presentó el carro alegórico ganador del Carnaval de Invierno junto con un espectáculo preparado para la ocasión. La programación también contempló la presentación de la Banda de la III Zona Naval.