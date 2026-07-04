CERCA DE 40 MIL PERSONAS DISFRUTARON DEL CONCIERTO DE LOS BUNKERS EN PUNTA ARENAS

Cerca de 40 mil personas llegaron hasta la Costanera de Punta Arenas para presenciar el concierto de Los Bunkers, espectáculo que dio inicio a las actividades por los 30 años del Carnaval de Invierno. La jornada reunió a familias, turistas y fanáticos provenientes de distintos puntos del país, quienes disfrutaron de un show marcado por los principales éxitos de la agrupación.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la alta convocatoria y el comportamiento del público durante el evento. La autoridad agradeció la disposición de la banda para ser parte de la celebración, señalando que la presentación se transformó en uno de los momentos más esperados de esta nueva edición del carnaval.

Desde el escenario, los integrantes de Los Bunkers valoraron el recibimiento del público magallánico. Mauricio Durán afirmó que fue la primera vez que la banda realizó un espectáculo de esta magnitud en Punta Arenas y destacó el entorno del Estrecho de Magallanes como parte de una experiencia que calificó como muy especial. Además, señaló que el cariño de los asistentes marcó la presentación, mientras que Álvaro López agradeció el afecto demostrado por el público.

La programación comenzó a las 18:00 horas con las presentaciones de Kathy Venegas, la banda natalina Inestables y Dajana Scepanovic, quienes antecedieron el concierto principal que abrió oficialmente las celebraciones del Carnaval de Invierno 2026 en la capital regional.

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