16 de agosto de 2026
ATENCIÓN: SE ANUNCIAN OBRAS DE MEJORAMIENTO RUTAS Y-160 E Y-156 SECTOR LAGUNA AMARGA, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA
El día lunes 17 de agosto a las 12:00 hrs.,se realizará una Reunión Informativa abierta, en el Salón de la Biblioteca Pública N°16 de Cerro Castillo.
ESTIMADO VECINO (A):
Para el Ministerio de Obras Públicas, es muy importante informar a la comunidad sobre la Obra: Mejoramiento Rutas Y-160 (Tramo: Km 0,100 - Km 2,700), e Y-156 (Tramo: Km 0,000 - Km 9,480), sector Laguna Amarga, Provincia de Última Esperanza. La cual se llevará a cabo en la Comuna de Torres del Paine.
La finalidad de esta reunión es informar sobre los temas tratados en la reunión precedente llevada a cabo el día 22.07 en cuanto al Proyecto. Por lo que se extiende la invitación a las autoridades locales, vecinos, organizaciones comunitarias, gremios del turismo y servicios.
Por este motivo les informamos que el día lunes 17 de agosto a las 12:00 hrs., se realizará una Reunión Informativa, en el Salón de la Biblioteca Pública N°16, Cerro Castillo.
Atte.,
Ingeniería Civil Vicente S.A.
El expresidente participó en un encuentro con jóvenes de la región, instancia en la que abordaron experiencias y desafíos vinculados a la participación y organización estudiantil.
El expresidente participó en un encuentro con jóvenes de la región, instancia en la que abordaron experiencias y desafíos vinculados a la participación y organización estudiantil.