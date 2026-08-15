Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO 336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

15 de agosto de 2026

EL TRABAJO QUE HAY DETRÁS DE LOS CABALLOS Y CANES POLICIALES EN MAGALLANES

Carabineros al Fin del Mundo

carabineros al fin del mundo

En un nuevo capítulo de Carabineros al fin del mundo, Daniela Miranda Mac Kay, veterinaria de Carabineros en la región de Magallanes, y el suboficial Cristian Ponce Guerrero, enfermero y herrador de ganado, dieron a conocer parte del trabajo especializado que permite mantener en buenas condiciones a los caballos y canes que cumplen funciones policiales en la región.

Durante la conversación, los invitados explicaron que el servicio veterinario de Carabineros en Magallanes está integrado por cuatro personas y que sus labores no se limitan al cuidado de los animales. También desarrollan tareas relacionadas con la sanidad ambiental, control de roedores, sanitizaciones y control sanitario de alimentos, entre otras funciones destinadas a prevenir riesgos para los funcionarios de la institución.

En Carabineros al fin del mundo, Daniela Miranda detalló que actualmente la región cuenta con 11 ejemplares equinos y cuatro canes policiales, estos últimos destinados a distintas especialidades como orden y seguridad, detección de drogas, detección de explosivos y búsqueda de personas. En el caso de los caballos, su presencia permite realizar patrullajes y acceder a sectores donde los vehículos presentan mayores dificultades para desplazarse.

El suboficial Cristian Ponce, quien lleva 26 años de servicio y se especializó como enfermero y herrador de ganado, explicó además parte del proceso de cuidado de los ejemplares equinos, incluido el herraje, que se realiza aproximadamente cada 40 días. También se abordaron aspectos como la alimentación, hidratación, prevención de cólicos y la adaptación de los animales a las condiciones climáticas de Magallanes.

La entrevista también permitió conocer qué ocurre cuando los ejemplares dejan de cumplir funciones policiales. Según explicaron los invitados, existe la posibilidad de que los caballos sean donados a instituciones que cumplan con los requisitos establecidos, incluyendo casos de ejemplares que actualmente participan en terapias de hipoterapia. Una mirada a una labor que forma parte del trabajo menos visible de Carabineros en la región.



bodasdeoromagallanes

50 AÑOS DE HISTORIA COMPARTIDA: MATRIMONIO MAGALLÁNICO RECIBIÓ EL BONO BODAS DE ORO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

GABRIEL BORIC SE REUNIÓ CON INTEGRANTES DEL FRENTE ESTUDIANTIL DE MAGALLANES

Leer Más

​El expresidente participó en un encuentro con jóvenes de la región, instancia en la que abordaron experiencias y desafíos vinculados a la participación y organización estudiantil.

​El expresidente participó en un encuentro con jóvenes de la región, instancia en la que abordaron experiencias y desafíos vinculados a la participación y organización estudiantil.

Gabriel Boric
nuestrospodcast
seguridad2

COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL SENADO SESIONÓ EN PUNTA ARENAS PARA ANALIZAR DESAFÍOS Y RIESGOS EN LA ZONA AUSTRAL

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
carabineros al fin del mundo

EL TRABAJO QUE HAY DETRÁS DE LOS CABALLOS Y CANES POLICIALES EN MAGALLANES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
FLIES

GOBERNADOR FLIES SE REUNIÓ CON SUBSECRETARIO DE HACIENDA PARA ABORDAR FUTURA CONCESIÓN DE ZONA FRANCA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
concursos afiche 2026-1

INACH ABRE XXXI CONCURSO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTÁRTICA CON FOCO EN LA INCLUSIÓN DE NUEVOS TALENTOS CIENTÍFICOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.