EL TRABAJO QUE HAY DETRÁS DE LOS CABALLOS Y CANES POLICIALES EN MAGALLANES

En un nuevo capítulo de Carabineros al fin del mundo, Daniela Miranda Mac Kay, veterinaria de Carabineros en la región de Magallanes, y el suboficial Cristian Ponce Guerrero, enfermero y herrador de ganado, dieron a conocer parte del trabajo especializado que permite mantener en buenas condiciones a los caballos y canes que cumplen funciones policiales en la región.

Durante la conversación, los invitados explicaron que el servicio veterinario de Carabineros en Magallanes está integrado por cuatro personas y que sus labores no se limitan al cuidado de los animales. También desarrollan tareas relacionadas con la sanidad ambiental, control de roedores, sanitizaciones y control sanitario de alimentos, entre otras funciones destinadas a prevenir riesgos para los funcionarios de la institución.

En Carabineros al fin del mundo, Daniela Miranda detalló que actualmente la región cuenta con 11 ejemplares equinos y cuatro canes policiales, estos últimos destinados a distintas especialidades como orden y seguridad, detección de drogas, detección de explosivos y búsqueda de personas. En el caso de los caballos, su presencia permite realizar patrullajes y acceder a sectores donde los vehículos presentan mayores dificultades para desplazarse.

El suboficial Cristian Ponce, quien lleva 26 años de servicio y se especializó como enfermero y herrador de ganado, explicó además parte del proceso de cuidado de los ejemplares equinos, incluido el herraje, que se realiza aproximadamente cada 40 días. También se abordaron aspectos como la alimentación, hidratación, prevención de cólicos y la adaptación de los animales a las condiciones climáticas de Magallanes.

La entrevista también permitió conocer qué ocurre cuando los ejemplares dejan de cumplir funciones policiales. Según explicaron los invitados, existe la posibilidad de que los caballos sean donados a instituciones que cumplan con los requisitos establecidos, incluyendo casos de ejemplares que actualmente participan en terapias de hipoterapia. Una mirada a una labor que forma parte del trabajo menos visible de Carabineros en la región.





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