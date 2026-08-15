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15 de agosto de 2026

SAG CONVOCA A VETERINARIOS PARA APOYAR INGRESO DE MASCOTAS EN CONTROLES FRONTERIZOS

El Servicio Agrícola y Ganadero invita a médicos y médicas veterinarias a inscribirse en un listado de profesionales disponibles para prestar servicios independientes a personas que ingresen a Chile acompañadas de perros o gatos que no cumplan inicialmente con todos los requisitos zoosanitarios.

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La medida permitirá que, en los controles fronterizos, los inspectores del SAG entreguen a los responsables de las mascotas el listado de profesionales disponibles. De esta manera, podrán contactar a un veterinario o veterinaria que pueda concurrir al punto de control y aplicar las medidas sanitarias necesarias para regularizar el ingreso del animal al país.

Entre las prestaciones que podrían requerirse se encuentran el examen clínico, la vacunación antirrábica, tratamientos contra parásitos internos o externos y la implantación de un microchip de identificación. Los servicios serán solicitados directamente por la persona responsable de la mascota, quien deberá acordar y asumir los costos de la atención.

El SAG aclaró que los profesionales incorporados al listado no serán funcionarios ni mantendrán un vínculo laboral con el Servicio. La relación entre el veterinario y el usuario será de carácter privado, mientras que el SAG se limitará a administrar y difundir el listado de profesionales disponibles.

La inscripción es voluntaria y está dirigida a médicos y médicas veterinarias con un título válido en Chile y que presenten la documentación requerida. Los antecedentes y formularios están disponibles en www.sag.cl y deben ser enviados al correo [email protected]. El primer listado será publicado el 16 de agosto y posteriormente se actualizará cada tres meses.


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