JÓVENES DE PUERTO WILLIAMS PLANTEAN SUS DESAFÍOS Y NECESIDADES EN ENCUENTRO CON DELEGADO RODOLFO MONCADA

En el marco del Día Internacional de la Juventud, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, sostuvo un desayuno con la directiva del Centro de Estudiantes del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams, con el fin de conocer de primera fuente las necesidades y desafíos que enfrentan los jóvenes, tanto en el ámbito escolar como en su vida cotidiana en la ciudad ubicada en Isla Navarino.

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La máxima autoridad provincial agradeció la activa participación de los estudiantes en un espacio de conversación ameno, franco y abierto. Entre las temáticas dialogadas, destacaron necesidades de mayores actividades en el ámbito cultural, apoyo con implementos de carácter deportivo y reforzamiento académico, especialmente para quienes deben prepararse para ingresar a la Educación Superior. En esa línea, destacó la próxima realización de una feria vocacional a fines de agosto, instancia que permitirá a los jóvenes conocer distintas alternativas de carreras y opciones para proyectar su futuro.

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De acuerdo al delegado Moncada, también existe el desafío de continuar generando espacios donde los jóvenes se sientan escuchados y valorados, reconociendo además su aporte a la comunidad y su participación en actividades que representan a Puerto Williams en otras localidades, como ocurrió recientemente con un equipo de voleibol que compitió en Porvenir. "Estoy muy contento con esta reunión y también con tareas bastante claras y específicas que nos dejan ellos como centro de alumnos, así que muy agradecido", manifestó, valorando el encuentro como una oportunidad para definir líneas de trabajo conjunto.

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Por su parte, la presidenta del Centro de Estudiantes del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, Sofía Cartes, destacó esta iniciativa de diálogo con la máxima autoridad provincial. "Buscamos generar iniciativas para que los estudiantes se sientan parte del colegio, con actividades extracurriculares. También estamos pidiendo implementos para que se realicen bien los deportes que quieran los estudiantes, y traer algunos grupos musicales. También estamos solicitando la posibilidad de algunos preuniversitarios para los estudiantes, quizás ampliarlo de primero a cuarto medio, que no sea solamente de tercero a cuarto medio, para los estudiantes que estén más interesados en estudiar y sacarse un buen puntaje en la Paes", detalló.

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Vinculando este último punto, la dirigente estudiantil resaltó el estilo de vida en la capital provincial, el cual se contrasta con las grandes capitales del país. "Acá los estudiantes se sienten más cómodos después del colegio. Salir es una maravilla, sentirse que en todo momento estás siendo cuidado por la gente de la comunidad. Pero igual es un desafío después para los estudiantes de cuarto medio salir y ver qué van a hacer después de la educación escolar", comentó.

En tanto, Jossienne Mondaca, profesora asesora del Centro de Estudiantes que acompañó a la directiva en el desayuno, valoró el encuentro con el delegado Moncada, señalando que este tipo de instancias permite que los jóvenes se sientan escuchados por las instituciones públicas y puedan plantear sus principales inquietudes desde su propia perspectiva.

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"Uno de los temas que más nos preocupa es fortalecer la idea de identidad y pertenencia de los estudiantes en el establecimiento, y parte de ese trabajo tiene relación con lo deportivo y lo artístico. Hemos tenido este año varias comisiones deportivas y artísticas que han salido de la comunidad en representación no sólo del establecimiento, sino que también de la ciudad, y hemos notado ahí una deuda un poco en este apoyo no solo económico, sino que también moral, entonces, esta reunión nos brindó la instancia para mencionarlo, para poder trabajarlo en red, en comunidad, ya que eso también aporta en la identidad de los chicos respecto no sólo al establecimiento sino que también a la comunidad", manifestó.

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Por último, la docente destacó que la actual directiva del Centro de Estudiantes, electa este año, se logró tras la implementación de un proceso más cercano a la realidad, desarrollado en conjunto con la asignatura de Educación Ciudadana, que contempló padrón electoral, vocales de mesa, Tricel, carnet de identidad, papeletas y urna, alcanzando una alta participación de estudiantes. "Hubo un padrón de aproximadamente 180 estudiantes, casi 200. Los chicos en esta oportunidad salieron con una aprobación de 108 votos a favor de apruebo a esta lista que se estaba presentando, que es la que hoy constituye el Centro de Estudiantes", resaltó.