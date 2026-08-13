Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO 336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

13 de agosto de 2026

JÓVENES DE PUERTO WILLIAMS PLANTEAN SUS DESAFÍOS Y NECESIDADES EN ENCUENTRO CON DELEGADO RODOLFO MONCADA

En un desayuno que conmemoró el Día Internacional de la Juventud, estudiantes del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths abordaron junto a la máxima autoridad en la Provincia Antártica Chilena, sus principales inquietudes en materia cultural, deportiva y académica, además de la importancia de fortalecer su identidad y participación en la comunidad.

jovenespuertowilliams
En el marco del Día Internacional de la Juventud, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, sostuvo un desayuno con la directiva del Centro de Estudiantes del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams, con el fin de conocer de primera fuente las necesidades y desafíos que enfrentan los jóvenes, tanto en el ámbito escolar como en su vida cotidiana en la ciudad ubicada en Isla Navarino. 

La máxima autoridad provincial agradeció la activa participación de los estudiantes en un espacio de conversación ameno, franco y abierto. Entre las temáticas dialogadas, destacaron necesidades de mayores actividades en el ámbito cultural, apoyo con implementos de carácter deportivo y reforzamiento académico, especialmente para quienes deben prepararse para ingresar a la Educación Superior. En esa línea, destacó la próxima realización de una feria vocacional a fines de agosto, instancia que permitirá a los jóvenes conocer distintas alternativas de carreras y opciones para proyectar su futuro. 

De acuerdo al delegado Moncada, también existe el desafío de continuar generando espacios donde los jóvenes se sientan escuchados y valorados, reconociendo además su aporte a la comunidad y su participación en actividades que representan a Puerto Williams en otras localidades, como ocurrió recientemente con un equipo de voleibol que compitió en Porvenir. "Estoy muy contento con esta reunión y también con tareas bastante claras y específicas que nos dejan ellos como centro de alumnos, así que muy agradecido", manifestó, valorando el encuentro como una oportunidad para definir líneas de trabajo conjunto.  

Por su parte, la presidenta del Centro de Estudiantes del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, Sofía Cartes, destacó esta iniciativa de diálogo con la máxima autoridad provincial. "Buscamos generar iniciativas para que los estudiantes se sientan parte del colegio, con actividades extracurriculares. También estamos pidiendo implementos para que se realicen bien los deportes que quieran los estudiantes, y traer algunos grupos musicales. También estamos solicitando la posibilidad de algunos preuniversitarios para los estudiantes, quizás ampliarlo de primero a cuarto medio, que no sea solamente de tercero a cuarto medio, para los estudiantes que estén más interesados en estudiar y sacarse un buen puntaje en la Paes", detalló.  

Vinculando este último punto, la dirigente estudiantil resaltó el estilo de vida en la capital provincial, el cual se contrasta con las grandes capitales del país. "Acá los estudiantes se sienten más cómodos después del colegio. Salir es una maravilla, sentirse que en todo momento estás siendo cuidado por la gente de la comunidad. Pero igual es un desafío después para los estudiantes de cuarto medio salir y ver qué van a hacer después de la educación escolar", comentó. 
En tanto, Jossienne Mondaca, profesora asesora del Centro de Estudiantes que acompañó a la directiva en el desayuno, valoró el encuentro con el delegado Moncada, señalando que este tipo de instancias permite que los jóvenes se sientan escuchados por las instituciones públicas y puedan plantear sus principales inquietudes desde su propia perspectiva. 

"Uno de los temas que más nos preocupa es fortalecer la idea de identidad y pertenencia de los estudiantes en el establecimiento, y parte de ese trabajo tiene relación con lo deportivo y lo artístico. Hemos tenido este año varias comisiones deportivas y artísticas que han salido de la comunidad en representación no sólo del establecimiento, sino que también de la ciudad, y hemos notado ahí una deuda un poco en este apoyo no solo económico, sino que también moral, entonces, esta reunión nos brindó la instancia para mencionarlo, para poder trabajarlo en red, en comunidad, ya que eso también aporta en la identidad de los chicos respecto no sólo al establecimiento sino que también a la comunidad", manifestó. 

Por último, la docente destacó que la actual directiva del Centro de Estudiantes, electa este año, se logró tras la implementación de un proceso más cercano a la realidad, desarrollado en conjunto con la asignatura de Educación Ciudadana, que contempló padrón electoral, vocales de mesa, Tricel, carnet de identidad, papeletas y urna, alcanzando una alta participación de estudiantes. "Hubo un padrón de aproximadamente 180 estudiantes, casi 200. Los chicos en esta oportunidad salieron con una aprobación de 108 votos a favor de apruebo a esta lista que se estaba presentando, que es la que hoy constituye el Centro de Estudiantes", resaltó.
Foto alcalde presentación

ALCALDE FERNÁNDEZ PIDE RECONOCER A CABO DE HORNOS COMO TERRITORIO INSULAR ANTE COMISIÓN DE ZONAS EXTREMAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

DETIENEN A HOMBRE POR PRESUNTO FEMICIDIO FRUSTRADO TRAS ATAQUE A SU PAREJA EN PUERTO NATALES

Leer Más

La víctima denunció haber sido agredida y amenazada de muerte por su pareja durante la madrugada de este miércoles.

La víctima denunció haber sido agredida y amenazada de muerte por su pareja durante la madrugada de este miércoles.

segunda-comisaria-natales
nuestrospodcast
Dialogo Urbano 2 CChC (92)

PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA ABORDÓ LOS DESAFÍOS DEL NUEVO PLAN REGULADOR DE PUNTA ARENAS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
jovenespuertowilliams

JÓVENES DE PUERTO WILLIAMS PLANTEAN SUS DESAFÍOS Y NECESIDADES EN ENCUENTRO CON DELEGADO RODOLFO MONCADA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
jorgesharp

JORGE SHARP PRESENTARÁ SU LIBRO "SIEMPRE CON LA GENTE" EN PUNTA ARENAS Y DEFENDIÓ UNA DESCENTRALIZACIÓN CON PODER REAL PARA LAS REGIONES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
RS PARQUE RAMÓN RADA (4)

ALCALDE Y VECINOS PIDEN PRIORIZAR RECURSOS PARA EL PARQUE RAMÓN RADA EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.