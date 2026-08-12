PDTE REGIONAL RN CÉSAR ALVARADO DEFIENDE PLAN ECONÓMICO DEL GOBIERNO Y PIDE MAYOR DINAMISMO PARA LAS POLÍTICAS REGIONALES

El fortalecimiento territorial de Renovación Nacional en Magallanes, la agenda de seguridad, la necesidad de generar condiciones para atraer inversiones y la actualización de las leyes de excepción fueron algunos de los principales temas abordados por el presidente regional de RN, César Alvarado, durante una entrevista concedida la mañana de este miércoles en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones.

En la conversación, Alvarado explicó que una de las principales prioridades de la nueva directiva regional será consolidar la presencia del partido en las distintas comunas de Magallanes, fortaleciendo la representación desde los propios territorios.

"Lo mismo que la vez anterior estamos tratando de potenciar el territorio. Nuestro principal foco dentro de nuestros primeros meses va a ser eso. De hecho, ya tenemos bastante avanzado el tema con generar la directiva comunal en San Gregorio, en Cabo de Hornos y Natales. Queríamos tener eso consolidado durante septiembre o, a más tardar, octubre, porque las decisiones tienen que nacer desde el territorio. No podemos caer en nuestro centralismo interno dentro de la región", afirmó.

Asimismo, destacó el rol que tendrán las juventudes del partido en este nuevo período, señalando que ya cuentan con una directiva constituida y una agenda enfocada en la formación política.

"Ya tenemos nuestra directiva de la Juventud de Renovación Nacional instalada, trabajando. A fines de este mes de agosto van a tener su primera actividad y ellos ya tienen planificada su agenda de aquí a fin de año, con un fuerte enfoque en la formación. Esa es una de las principales metas que tiene la juventud de aquí a fin de año", señaló.

Reencantar a la ciudadanía

Consultado sobre la creciente desconfianza hacia la política, el dirigente reconoció que el escenario representa uno de los principales desafíos para los partidos.

"De hecho, todas las encuestas marcan que todo lo que tenga olor a política marca muy, muy bajo. Así que, con responsabilidad, con territorialidad y con disciplina, hay que intentar reencantar tanto a nuestros militantes como a nuestros adherentes y, obviamente, a la comunidad en general, de que las ideas de Renovación Nacional y cómo esas tienen su bajada en Magallanes le hacen bien a nuestra sociedad patagónica", sostuvo.

Defensa del plan económico

En materia económica, Alvarado respaldó el denominado Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, particularmente la reducción de impuestos como una herramienta para incentivar la inversión privada y la creación de empleo.

"La baja de impuestos va en ese carril de volver a hacer competitivo al país. Lo que más nos interesa es la generación de empleo. Yo sé que no existe una ecuación que diga que uno baja impuestos y automáticamente genera tantos empleos, pero sí genera un escenario bastante realista para crear fuentes laborales estables a través de la inversión privada. La inversión pública ayuda en infraestructura, pero lo que mantiene el empleo en el tiempo es la inversión de las empresas privadas, independiente del tamaño que tengan", indicó.

El dirigente agregó que las pequeñas y medianas empresas también deben recibir un tratamiento especial.

"La micro, pequeña y también la mediana empresa necesitan, sobre todo en sus primeros años, mayor resguardo, mayor protección y mayor flujo de caja para que el desarrollo de sus ideas o de los productos que generan no decaiga. Muchas veces no fracasan por la calidad de sus proyectos, sino por un problema de flujo de efectivo. Las pymes también son un gran motor de empleo y esa debería ser una segunda arista que se impulse con fuerza", expresó.

Seguridad: una prioridad nacional

Respecto a la agenda de seguridad impulsada por el Ejecutivo, Alvarado estimó que el Gobierno ha seguido una estrategia adecuada al priorizar primero la recuperación económica y posteriormente reforzar las medidas contra la delincuencia.

"El presidente José Antonio Kast siempre marcó el tema de seguridad como uno de sus caballitos de batalla. Con la diferencia de que poner simultáneamente el plan de reconstrucción y la agenda de seguridad hubiese sido excesivo. La idea es ir trabajando en temas donde se asegure cierto éxito de las políticas que se impulsan. Primero veníamos pasando un tema económico que había que revertir y ahora corresponde enfocarnos fuertemente en seguridad", manifestó.

Respecto de las distintas realidades del país, sostuvo que las medidas deben adaptarse a cada territorio.

"En las zonas donde tenemos crimen organizado y sabemos que existe crimen organizado, ahí no hay que andar con cuidado. Ahí hay que ser lo más eficaz posible para eliminar esos flagelos. Más allá de tener una bajada nacional única, las medidas deberían adecuarse a las problemáticas de cada territorio. Hay lugares donde se necesita una acción mucho más contundente y otros, como el nuestro, donde también se requieren políticas preventivas que permitan recuperar la tranquilidad que históricamente tuvo Magallanes", afirmó.

Magallanes y el desafío de atraer inversiones

El presidente regional de RN también abordó el escenario económico de la región, marcado por proyectos vinculados al hidrógeno verde, hidrocarburos y nuevas inversiones.

A su juicio, el principal desafío es entregar certezas regulatorias y reducir los tiempos de tramitación.

"Más que una oportunidad, desde las políticas nacionales hay que dar certeza. Todo el tema de la llamada permisología, siempre manteniendo los estándares legales, debe considerar que los tiempos son fundamentales en cualquier proceso de inversión. Magallanes tiene bastante espacio para hacerse atractiva tanto para inversionistas foráneos como locales. Más que una oportunidad, hay que empezar a dar certeza para el desarrollo de nuestra región", indicó.

Actualizar las leyes de excepción

Finalmente, Alvarado planteó que instrumentos históricos como la Ley Navarino, la Zona Franca y otros regímenes especiales deben revisarse con mayor frecuencia para responder a los cambios que ha experimentado la región.

"Todo elemento que tenga algo de planificación, como la Ley Navarino, Zona Franca y otras leyes especiales para nuestro territorio, tiene que ser un poco más dinámico y tener evaluaciones más frecuentes. Cuando las políticas son muy estáticas terminan quedando obsoletas. Lo que se pensó en una época puede que hoy no sirva o requiera modificaciones. Más que mantener reglas rígidas, debemos contar con instrumentos que se vayan perfeccionando permanentemente, recogiendo también la opinión de la ciudadanía", concluyó.





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