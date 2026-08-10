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10 de agosto de 2026

CONCLUYÓ EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS ESCOLARES DE HISTORIA REGIONAL Y TERRITORIOS “MATEO MARTINIC BEROS” 2026

Espacio que se encuentra en su cuarta versión, por tercer año consecutivo organizado por profesores desde el Liceo Polivalente Sara Braun.

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​Con la participación de 21 colegios de toda la región, concluyó el proceso de inscripción para equipos de enseñanza básica y media, para la cuarta versión de las Jornadas Escolares de Historia Regional y Territorios “Mateo Martinic Beros”, que se efectuarán los días 19, 20 y 21 de octubre en el Liceo Polivalente Sara Braun, institución que por estos días se encuentra celebrando 120 años de labor educativa.

 
Además, es relevante señalar que estos 21 establecimientos educacionales se dividen en 36 equipos, cada uno entre 2 y 4 estudiantes, con un profesor o profesora guía.

 
Durante la presente semana, se efectuó la primera reunión con los profesores, sobre todo a quienes se integran por primera vez, para comentarles las expectativas desde la organización y entregar directrices metodológicas y didácticas, ya que este espacio educativo no es un simple evento, sino un dispositivo pedagógico para el desarrollo de las habilidades del pensamiento histórico, desde el estudio de la historia regional.

 
Esta iniciativa es única en el país, demostrando una vez más, la preocupación particular que tiene Magallanes con su historia e identidad.

 
La comisión organizadora está compuesta por los profesores de Historia y Ciencias Sociales Francisco Ortiz Zamora, Daniela Ruiz Ruiz y Javier Muñoz Vidal.

 
Las instituciones colaboradoras continúan siendo la Universidad de Magallanes, por medio de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales y el Proyecto Asociativo Regional (PAR) Explora Magallanes, vinculado también al ministerio de Ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, además del Instituto Antártico Chileno (INACH).

 
Entre las entidades patrocinantes, se encuentran las secretarias regionales ministeriales de educación y de las culturas, las artes y patrimonio, el servicio regional del patrimonio cultural, las fundaciones Teraike, Sara Braun y Mateo Martinic Beros; Estadio Fiscal Sitio de Memoria, el programa de embajadores antárticos, la Corporación de Desarrollo de Magallanes (CORMAG) y el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes.

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