CASA ESPAÑA BUSCA RECUPERAR LA SALA CERVANTES COMO ESPACIO CULTURAL PARA PUNTA ARENAS

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La Sociedad Española de Punta Arenas trabaja en distintas iniciativas para fortalecer su actividad cultural y avanzar en la recuperación de la histórica Sala Cervantes, ubicada al interior de Casa España. En conversación con Ojo con la Cultura, representantes de la institución abordaron el estado actual del recinto, los proyectos que se encuentran en evaluación y las actividades que mantienen abierta esta institución a la comunidad de Magallanes.

Gustavo Agurto, presidente del Comité Cultural de la Sociedad Española, explicó que actualmente existen cinco ramas culturales funcionando activamente: danza, coro, gaitas, orquesta y gastronomía. A ellas se suma una serie de talleres y actividades que buscan proyectar el trabajo de Casa España, con la intención de contar con financiamiento que permita fortalecer y ampliar estas iniciativas.

Uno de los principales desafíos es la recuperación de la Sala Cervantes, antiguo cine inaugurado en 1938 y cuyo cierre definitivo ocurrió en 2003. Según explicó Pilar Alonso, directora de la rama de danza, el espacio se mantiene y ha sido abierto en ocasiones especiales, como durante actividades del Día de los Patrimonios, aunque actualmente existen limitaciones para su utilización permanente, entre ellas la falta de servicios higiénicos.

Durante la conversación se informó además que se está realizando un levantamiento arquitectónico para conocer las condiciones actuales de la sala y evaluar alternativas para su recuperación. La idea planteada por los representantes de la Sociedad Española es que, a futuro, pueda volver a funcionar como Sala Cervantes y acoger diversas actividades culturales de la comunidad, contribuyendo también a revitalizar el casco histórico de Punta Arenas.

En paralelo, Casa España prepara nuevas actividades para los próximos meses. El 20 de agosto se realizará la inauguración de la nueva iluminación exterior del edificio, proyecto financiado con fondos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, jornada que además contempla un conversatorio dedicado a Federico García Lorca. La institución también prepara su Semana Cultural de octubre y mantiene abiertas sus ramas artísticas a la participación de la comunidad.





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