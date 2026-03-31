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31 de marzo de 2026

CASA NÓMADA INICIA TEMPORADA 2026 CON TALLERES ABIERTOS A LA COMUNIDAD Y DESCUENTO DE LANZAMIENTO

​Con una propuesta formativa orientada a fortalecer el acceso a las artes escénicas en la Región de Magallanes, Casa Nómada dará inicio esta semana a su temporada de talleres 2026 en Punta Arenas, dirigida a niños, jóvenes y adultos.

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La programación contempla disciplinas como teatro físico, comedia del arte, diseño escénico, dramaturgia y formación actoral para distintas edades, consolidando a este espacio como uno de los principales polos de formación artística independiente en el extremo sur del país.

Como parte del lanzamiento, la organización anunció un 19% de descuento en todos los talleres durante su primera semana de inscripción, con el objetivo de facilitar el acceso de la comunidad a procesos formativos en artes escénicas.

El equipo docente está conformado por destacados artistas regionales con trayectoria nacional e internacional. Entre ellos, Paulina Carrasco Astroza y Cristián Bustamante, directores de Casa Nómada y de La Última Compañía de Teatro, quienes han desarrollado un sostenido trabajo en creación, circulación y formación artística en territorios australes.

A su vez, la programación incorpora a Patricia Miranda en el área de diseño escénico, aportando una visión técnica especializada, y a Federica Larraín en dramaturgia, fortaleciendo el desarrollo de escritura y creación escénica contemporánea.

Los talleres se desarrollarán durante la semana en distintos horarios, destacando instancias como teatro físico (martes), diseño escénico y comedia del arte (miércoles), formación adolescente y adulta (jueves), talleres infantiles y de máscaras (viernes), y dramaturgia (sábado).

Desde la organización señalan que el enfoque pedagógico de Casa Nómada busca no solo entregar herramientas técnicas, sino también potenciar la expresión, la creatividad y el desarrollo personal, promoviendo el arte como un espacio de encuentro y construcción comunitaria.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los cupos son limitados.

La programación incluye:

Martes
Teatro Físico — 19:30 hrs

Miércoles
Diseño Escénico — 18:00 hrs
Comedia del Arte — 20:00 a 22:00 hrs

Jueves
Teatro Adolescente — 17:00 a 19:00 hrs
Teatro Adulto — 19:00 a 21:00 hrs

Viernes
Teatro Infantil — 16:00 a 18:00 hrs
Creación y Movimiento de Máscaras — 18:00 a 20:00 hrs

Sábado
Dramaturgia — 11:30 a 13:30 hrs

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