31 de marzo de 2026
CASA NÓMADA INICIA TEMPORADA 2026 CON TALLERES ABIERTOS A LA COMUNIDAD Y DESCUENTO DE LANZAMIENTO
Con una propuesta formativa orientada a fortalecer el acceso a las artes escénicas en la Región de Magallanes, Casa Nómada dará inicio esta semana a su temporada de talleres 2026 en Punta Arenas, dirigida a niños, jóvenes y adultos.
La programación contempla disciplinas como teatro físico, comedia del arte, diseño escénico, dramaturgia y formación actoral para distintas edades, consolidando a este espacio como uno de los principales polos de formación artística independiente en el extremo sur del país.
Como parte del lanzamiento, la organización anunció un 19% de descuento en todos los talleres durante su primera semana de inscripción, con el objetivo de facilitar el acceso de la comunidad a procesos formativos en artes escénicas.
El equipo docente está conformado por destacados artistas regionales con trayectoria nacional e internacional. Entre ellos, Paulina Carrasco Astroza y Cristián Bustamante, directores de Casa Nómada y de La Última Compañía de Teatro, quienes han desarrollado un sostenido trabajo en creación, circulación y formación artística en territorios australes.
A su vez, la programación incorpora a Patricia Miranda en el área de diseño escénico, aportando una visión técnica especializada, y a Federica Larraín en dramaturgia, fortaleciendo el desarrollo de escritura y creación escénica contemporánea.
Los talleres se desarrollarán durante la semana en distintos horarios, destacando instancias como teatro físico (martes), diseño escénico y comedia del arte (miércoles), formación adolescente y adulta (jueves), talleres infantiles y de máscaras (viernes), y dramaturgia (sábado).
Desde la organización señalan que el enfoque pedagógico de Casa Nómada busca no solo entregar herramientas técnicas, sino también potenciar la expresión, la creatividad y el desarrollo personal, promoviendo el arte como un espacio de encuentro y construcción comunitaria.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los cupos son limitados.
La programación incluye:
Martes
Teatro Físico — 19:30 hrs
Miércoles
Diseño Escénico — 18:00 hrs
Comedia del Arte — 20:00 a 22:00 hrs
Jueves
Teatro Adolescente — 17:00 a 19:00 hrs
Teatro Adulto — 19:00 a 21:00 hrs
Viernes
Teatro Infantil — 16:00 a 18:00 hrs
Creación y Movimiento de Máscaras — 18:00 a 20:00 hrs
Sábado
Dramaturgia — 11:30 a 13:30 hrs
Junto con las respuestas, los ediles votaron favorablemente los términos para la elaboración del anteproyecto, que permitirá establecer los principales lineamientos estratégicos del futuro plan.
Junto con las respuestas, los ediles votaron favorablemente los términos para la elaboración del anteproyecto, que permitirá establecer los principales lineamientos estratégicos del futuro plan.