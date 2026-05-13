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13 de mayo de 2026

“ELIGE VIVIR BIEN, VIVE FELIZ” CONMEMORA 13 AÑOS DE TRABAJO COMUNITARIO Y APOYO INTERGENERACIONAL PARA ADULTOS MAYORES

Buenos días región.

eligevivirbienvivefeliz

El voluntariado “Elige Vivir bien, vive feliz” celebró sus 13 años de existencia destacando el trabajo comunitario que desarrolla en beneficio de las personas mayores en Punta Arenas. Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Ariel Pérez Toledo, director de la organización, junto a Adolfina Miquio Espinoza, usuaria del voluntariado, y Rosario Godoy Godoy, estudiante en práctica, conversaron sobre la trayectoria y el impacto de la agrupación desde su creación en 2013.

Durante la entrevista, los representantes explicaron que el voluntariado ha centrado su labor en promover el bienestar integral de los adultos mayores mediante actividades intergeneracionales, talleres y espacios culturales, generando instancias de acompañamiento y participación activa para la comunidad.

Asimismo, destacaron que la organización funciona sin financiamiento estatal, sosteniendo sus actividades gracias al compromiso de sus integrantes y colaboradores. En ese contexto, valoraron el apoyo de la comunidad y la importancia de continuar fortaleciendo redes de ayuda y participación para las personas mayores de la región.

Adolfina Miquio Espinoza, usuaria del programa, relevó el impacto positivo que ha tenido el voluntariado en su vida cotidiana, mientras que Rosario Godoy Godoy destacó la experiencia formativa y humana que ha significado participar en las actividades desarrolladas por la agrupación.

Finalmente, desde “Elige Vivir bien, vive feliz” reiteraron la invitación a la ciudadanía a sumarse y apoyar las distintas iniciativas que impulsan en favor de los adultos mayores y la integración comunitaria.



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