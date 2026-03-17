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17 de marzo de 2026

INJUV MAGALLANES RECONOCE A PAZ ORELLANA OPAZO, PRIMERA MUJER CAPITANA DE BRIGADA JUVENIL DE LA 5TA COMPAÑIA DE BOMBEROS

Buenos días región.

injuvjovendestacada

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la directora regional de INJUV Magallanes, Carla Cifuentes Vladilo, junto a la joven destacada Paz Orellana Opazo, abordaron diversas iniciativas impulsadas por el instituto, destacando espacios de participación, reconocimiento al liderazgo juvenil y nuevas convocatorias abiertas en la región.

En la instancia, se relevó la reciente conmemoración de los 35 años de INJUV Magallanes con la actividad “Vive Juventudes”, desarrollada en la Plaza Sampaio de Punta Arenas. La jornada, realizada entre las 16:00 y las 20:00 horas, convocó a organizaciones, artistas y agrupaciones juveniles en un espacio abierto a la comunidad, reuniendo a jóvenes, familias y diversas entidades en el centro de la ciudad.

Durante la actividad, el espacio público se transformó en un punto de encuentro que incluyó juegos infantiles, actividades interactivas y stands informativos de agrupaciones juveniles. Asimismo, se presentó una variada programación artística con música urbana, K-pop, breakdance, jazz, canto, coreografías, muestras folclóricas y exhibiciones deportivas. Para resguardar la seguridad de los asistentes, se implementaron cortes de tránsito en calles Lautaro Navarro y Pasaje Sampaio, entre Mejicana e Ignacio Carrera Pinto.

Otro de los temas abordados fue el reconocimiento realizado por INJUV Magallanes a ocho jóvenes mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer 2026, destacando su liderazgo y compromiso en áreas como voluntariado, cultura, deporte, ciencia, medioambiente y comunicación.

Entre ellas, se encuentra Paz Orellana Opazo, quien ha construido una destacada trayectoria en la brigada juvenil de la Quinta Compañía de Bomberos. Su interés comenzó a los 8 años tras asistir a una exposición de bomberos, lo que la motivó a ingresar a los 11 años a la brigada, donde actualmente suma cuatro años de participación. En ese tiempo, ha ejercido roles de liderazgo como teniente primero durante dos años y teniente segundo por un año.

Su experiencia la llevó, en diversas ocasiones, a asumir responsabilidades cuando el capitán no se encontraba presente, lo que finalmente la motivó a postular al cargo, convirtiéndose en la primera mujer capitana de la brigada juvenil de su compañía. Actualmente, junto a otros 17 jóvenes de entre 12 y 17 años, participa activamente en jornadas formativas que se realizan los días sábado, donde abordan contenidos sobre la historia de los cuerpos de bomberos en Chile y Magallanes, además de actividades prácticas como cursos de RCP, uso de equipo de respiración autónoma, trabajo con tiras y dinámicas lúdicas.

Finalmente, durante la entrevista se destacó la convocatoria vigente del programa “Compromiso Joven: Agentes de Cambio”, dirigida a jóvenes de Porvenir y Puerto Natales. El proceso de postulación se encuentra abierto hasta el 18 de marzo a las 12:00 horas, a través del sitio web www.injuv.gob.cl, invitando a las juventudes de la región a involucrarse activamente en iniciativas de impacto comunitario.



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