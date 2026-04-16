INDESPA ABRE POSTULACIONES A PROGRAMA QUE IMPULSA EMPRENDIMIENTOS DE MUJERES DEL SECTOR PESQUERO ARTESANAL HASTA EL 28 DE ABRIL

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, Carla Mora, profesional de INDESPA, informó a la ciudadanía sobre el lanzamiento del fondo “Emprendamos junto al mar”, una iniciativa orientada a fortalecer el emprendimiento y la economía de mujeres vinculadas al sector pesquero artesanal a nivel nacional.

El programa busca beneficiar a más de 600 pescadoras artesanales, recolectoras de orilla y buzos mariscadoras, quienes podrán acceder a capacitación, asesoría y capital de inversión para potenciar sus iniciativas productivas en las economías costeras.

El Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA) anunció la apertura de las postulaciones, dirigidas a mujeres inscritas en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) que desarrollen emprendimientos en áreas como gastronomía marina, valor agregado, turismo de intereses especiales o artesanía con identidad local.

La iniciativa, ejecutada en alianza con el Fondo Social de Inversión Solidaria (Fosis), contempla 627 cupos. Las seleccionadas accederán a un diagnóstico de sus proyectos, un proceso de formación comercial de cuatro a cinco meses y asesoría personalizada para fortalecer sus modelos y planes de negocio. Tras esta etapa, podrán optar a un capital de inversión para la adquisición de bienes e insumos, distribuido en tres niveles: “Inicia”, con 500 mil pesos para ideas en etapa inicial; “Avanza”, con 1 millón 500 mil pesos para emprendimientos en desarrollo; y “Consolida”, con 2 millones 500 mil pesos destinados a negocios establecidos que buscan expandirse.

Las postulaciones estarán abiertas entre el 13 y el 28 de abril y se deben realizar a través del sitio web de INDESPA, www.indespa.cl

​En la región de Magallanes, las personas interesadas pueden acercarse a la oficina ubicada en Julio Roca #911 o realizar consultas al número +56 9 8693 3838.



​



​

