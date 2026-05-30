SERNAPESCA ANUNCIA VEDA DEL BACALAO DE PROFUNDIDAD Y LA LUGA ROJA DESDE EL 1 DE JUNIO

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) informó que, a contar de las 00:00 horas del 1 de junio de 2026, entrará en vigencia la suspensión de la actividad extractiva del bacalao de profundidad y de la luga roja en la Región de Magallanes, medida que se mantendrá hasta el 31 de agosto, ambas fechas inclusive.

En el caso del bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides), la veda se aplicará entre los paralelos 53° y 57° de latitud sur, al oeste de las líneas de base rectas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Exento N° 273 de 1996 del Ministerio de Economía. Para la luga roja (Gigartina skottsbergii), la suspensión se encuentra regulada por el Decreto Exento N° 684 de 2005.

Sernapesca autorizó que las recaladas de embarcaciones asociadas a ambas pesquerías puedan realizarse hasta las 20:00 horas del 4 de junio de 2026, mientras que los procesos productivos vinculados a estos recursos podrán finalizar hasta las 20:00 horas del 7 de junio. Situaciones excepcionales deberán ser informadas previamente a la Dirección Regional del servicio.

Asimismo, los agentes participantes de estas pesquerías y las empresas comercializadoras deberán presentar una declaración jurada de stock, la que deberá ser enviada de manera digital al correo institucional de Sernapesca hasta el 9 de junio de 2026. La información deberá incluir tipo de producto, clave de elaboración, tipo de envases, cantidad de cajas, peso neto y bruto, además del lugar de almacenamiento.

Desde la institución señalaron que durante el período de veda se reforzarán las fiscalizaciones, por lo que se llamó a los participantes de ambas pesquerías a cumplir con los procedimientos establecidos para desembarques, almacenamiento y verificación de existencias.

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