CONTROLES DE SERNAPESCA Y RED SUSTENTA PERMITEN DETECTAR 84,1 TONELADAS DE PRODUCTOS DEL MAR ILEGALES

En el marco del aumento del consumo de productos del mar durante Semana Santa, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) desplegó una campaña especial de fiscalización en coordinación con las instituciones que integran la Red Sustenta, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la normativa pesquera y sanitaria.

Los operativos se desarrollaron junto a la Armada, Carabineros, autoridades de Salud, el Servicio de Impuestos Internos, la PDI y Aduanas, entre otras entidades. Las fiscalizaciones abarcaron zonas de pesca, puntos de desembarque, transporte y comercialización, cubriendo distintos eslabones de la cadena productiva.

Según informó la directora nacional de Sernapesca, Soledad Tapia, se realizaron 581 operativos en conjunto con la Red Sustenta, lo que permitió controlar 4.448 toneladas de pesca legal, 2.658 vehículos y más de 4.800 agentes vinculados a la actividad.

En estos procedimientos se detectaron 84,1 toneladas de recursos del mar ilegales, cursándose 84 infracciones e incautándose 14 vehículos utilizados para el transporte. Entre los principales productos incautados se encuentran merluza común (16,22 toneladas), jurel (14,64 toneladas), cojinoba del norte (11,98 toneladas) y jibia (8,6 toneladas), además de otros recursos como choritos, choros, merluza austral, reineta, almejas y bonito.

Desde Sernapesca también indicaron que, si bien el número de operativos fue similar al del año anterior, se registró un aumento en la participación de instituciones como Carabineros y la Armada, que alcanzaron cerca del 90% de los controles realizados.

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