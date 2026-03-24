LAS CIFRAS QUE MUESTRAN CÓMO EVOLUCIONA EL USO DE ANTIMICROBIANOS EN EL SALMÓN CHILENO

​Sernapesca elaboró un nuevo informe que tiene como objetivo entregar información relevante y actualizada respecto del uso de antimicrobianos y antiparasitarios en la acuicultura chilena, mostrando interesantes cifras en cuanto a estos fármacos (revise los gráficos al final de la nota tras el análisis).

Durante el 2025, el total de antimicrobianos utilizados en la industria del salmón fue de 415,4 toneladas de principio activo, un aumento de 18,3% frente a las 351,1 del 2024.

Al relacionar el uso de antimicrobianos con el total de biomasa cosechada se obtiene el Índice de Consumo de Antimicrobianos anual (en adelante ICA) que correspondió a 0,036%, lo que es equivalente a 360 gramos de principio activos por tonelada producida, una leve alza ante el 0,034 anterior.

De todos modos, la expansión tiene que ver, principalmente, con el aumento de la producción de salmón que pasó de 1.035.307 durante 2024 a 1.167.342 toneladas en el 2025. Pese a este incremento de actividad, se observaron niveles promedio de mortalidad, un 1,5% inferiores a los registrados previamente.

Y desde el inicio del análisis del uso de antimicrobianos por ciclo cerrado en el 2022, el ICA ha experimentado una reducción acumulada de 19,5%. Esta disminución se concentró en el 2023, período en que se alcanzaron los valores de ICA más bajos registrados a nivel nacional.

Posteriormente, se observó un leve incremento en 2024, tendencia que se mantuvo durante 2025. Al desagregar la evolución del ICA por especie, se observa que en salmón del Atlántico los valores registrados en 2025 se mantienen en niveles similares a los de 2024, sin diferencias estadísticamente significativas. En trucha arcoíris, el ICA continúa con su tendencia al alza, registrando un aumento del 14,57%, mientras que en salmón coho se mantienen los valores de 2024, según Sernapesca.

El principal antimicrobiano utilizado corresponde a florfenicol (97,57%), y en menor medida oxitetraciclina, Tiamulina y doxiciclina. El uso de estos fármacos está asociado principalmente al control de piscirickettsiosis, concentrando el 97,51%, y en menor medida renibacteriosis (BKD) y tenacibaculosis.

Asimismo, el fármaco de elección para todas las enfermedades bacterianas es el florfenicol, exceptuando en el control de tenacibaculosis donde la Tiamulina representa más del 24% del uso para dicha enfermedad, y la vía de administración fue casi exclusivamente por vía oral, a través del alimento medicado.

Luego, desde su creación y hasta el año 2025, la certificación PROA-Salmón ha mostrado un impacto significativo, alcanzando más de 1.062.552 toneladas cosechadas certificadas. Considerando el acumulado hasta ese mismo período, 14 empresas han certificado sus ciclos productivos bajo el estándar PROA-Salmón.

Para el 2025 se certificaron 262.416 toneladas, lo que representa un 24,97% del total de la producción nacional en ese lapso y a ocho empresas de cultivo. De este volumen, 126.793 toneladas correspondieron a salmón coho, y 135.623 toneladas a salmón del Atlántico.

“El índice general de consumo de antimicrobianos en ciclos cerrados en agua de mar alcanza los 313,81 gramos por tonelada. Sin embargo, en los ciclos certificados por PROA-Salmón este indicador se reduce en más de un 96%, alcanzando un promedio de 13,47 gramos por tonelada, incluso por debajo de los valores registrados en ciclos certificados el año anterior, lo que constituye un precedente valioso para continuar promoviendo la optimización de este tipo de fármacos en orden de reducir la resistencia a los antimicrobianos (RAM), en línea con la políticas de Una Salud impulsada por la Organización Mundial de la Salud”, relevó Mónica Rojas, subdirectora de Acuicultura en Sernapesca.

Fuente: salmonexpert.cl



​

