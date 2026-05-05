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5 de mayo de 2026

SEREMI DE GOBIERNO Y SENADOR KUSANOVIĆ ACUERDAN COORDINACIÓN EN APOYO AL DESARROLLO DE MAGALLANES

El encuentro permitió abordar desafíos regionales y reforzar la coordinación para impulsar iniciativas clave en beneficio de la ciudadanía.

senadorseremigob

​En el marco del fortalecimiento del trabajo coordinado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el Seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa, sostuvo una reunión con el senador Alejandro Kusanović, instancia que fue valorada por ambas autoridades como un espacio relevante para avanzar en prioridades regionales.

 
El vocero de Gobierno, Ángel Roa, destacó la importancia de este tipo de encuentros, señalando que “es fundamental fortalecer los acuerdos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, especialmente considerando las particularidades de Magallanes, donde cada decisión impacta directamente en la vida de sus habitantes”.

 
Durante la reunión se abordaron diversas materias de interés, entre ellas el avance del plan de reconstrucción nacional, una de las prioridades del Gobierno. En esa línea, Roa valoró la disposición al diálogo, indicando que estas instancias permiten avanzar en iniciativas que beneficien directamente a la ciudadanía.

 
Por su parte, el senador Alejandro Kusanović calificó la reunión como “muy amena y constructiva”, destacando que se trataron tanto las problemáticas actuales como las oportunidades de desarrollo para la región.

 
Asimismo, el parlamentario manifestó su disposición a colaborar, señalando que “existe voluntad de coordinación con el gobierno central y el Ejecutivo a nivel regional, especialmente en aquellas iniciativas que permitan impulsar el desarrollo de Magallanes”.

 
Ambas autoridades coincidieron en que el diálogo y la coordinación son fundamentales para enfrentar los desafíos pendientes y avanzar en proyectos que contribuyan al crecimiento de la región y al bienestar de sus habitantes.

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