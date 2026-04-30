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30 de abril de 2026

CORE ARTURO DÍAZ CRITICA EL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL Y ACUSA QUE “ESTE GOBIERNO ESTÁ RESPONDIENDO A UNA AGENDA”

Buenos días región.

corediazv

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el consejero regional de Magallanes, Arturo Díaz Valderrama, abordó el plan de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno, manifestando una postura crítica respecto a su origen, financiamiento y efectos en la economía de la ciudadanía.

Durante la conversación, Díaz cuestionó los fundamentos con los que la actual administración llegó al poder, señalando que “este gobierno llego a ser gobierno en base a muchas mentiras y no responder muchas cosas, como por ejemplo los famosos 6 mil millones de dólares que nunca se dijo de donde se iban a sacar y ahora estamos viendo de donde los están sacando”. En esa línea, sostuvo que las decisiones adoptadas responden a una agenda definida previamente, afirmando que “este gobierno esta respondiendo a una agenda”.

El consejero también apuntó a las primeras medidas económicas implementadas, indicando que “la primera medida concreta de eso fue traspasar el costo del alza de los combustibles a la población y esto trae en cadena el aumento del IPC, UF, aumentando el costo de vida de forma considerable”. Según explicó, este efecto en cadena impacta directamente en los hogares, elevando diversos indicadores económicos y encareciendo la vida cotidiana.

Asimismo, Díaz comparó la situación con experiencias internacionales, señalando que “esto fracaso en Inglaterra, en EE.UU., el mismo ministro quiroz que dijo hace algunos días en el congreso, que no estaban garantizados la nueva generación de empleos”, poniendo en duda la efectividad de las medidas adoptadas por el Ejecutivo en materia de desarrollo y empleo.



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