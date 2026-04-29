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29 de abril de 2026

ENAP IMPULSA MAGALLANES 2025 CIERRA CON AVANCES CONCRETOS PARA LA PRIMERA ORQUESTA COMUNITARIA EN PUERTO NATALES

El proyecto permitió la incorporación de instrumentos y fortaleció la formación musical de niños, niñas y jóvenes de la comuna.

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Con una emotiva jornada artística y comunitaria, se llevó a cabo el cierre del proyecto ENAP Impulsa Magallanes 2025, iniciativa que permitió fortalecer significativamente el trabajo de la Fundación Artes de la Patagonia Austral mediante la incorporación de 8 violines, 4 violas y 2 contrabajos, marcando así el inicio de la primera etapa de su Orquesta Comunitaria.

Este importante avance constituye un hito en el desarrollo cultural del territorio, ampliando las oportunidades de acceso a la formación musical para niños, niñas y jóvenes de la comuna. A través de la práctica orquestal, el proyecto promueve el desarrollo integral de sus participantes, fortaleciendo habilidades clave como la disciplina, el trabajo en equipo, la autoestima y la expresión emocional, además de fomentar un uso positivo del tiempo libre.

La ceremonia de cierre se realizó en dependencias del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales, espacio que se ha consolidado como un aliado estratégico en la vinculación entre arte, salud y comunidad.

La actividad contó con la presencia de diversas autoridades y representantes institucionales, entre ellos Jorge Ruiz, concejal y alcalde protocolar; Alejandro Cárdenas, concejal; representantes de ENAP, Alfonso Pacheco, jefe de la Unidad de Comunidades, y Susana Calixto, coordinadora de comunidades; Alejandra Brevis, directora del Liceo Juan Ladrilleros; Alejandra Yáñez, directora del Museo Histórico; y la Dra. Paula Vásquez, en representación del hospital.

Durante la jornada, se presentaron estudiantes de distintos niveles inicial, intermedio y avanzado quienes evidenciaron su progreso artístico y compromiso con el proceso formativo, reflejando el impacto concreto de la iniciativa en sus trayectorias personales y educativas.

Desde la Fundación Artes de la Patagonia Austral destacaron que este proyecto no solo fortalece la formación musical, sino que también contribuye a la cohesión social y al bienestar psicosocial de la comunidad, especialmente en contextos donde el acceso a experiencias artísticas de calidad es limitado.

Asimismo, la organización reafirmó su compromiso con el desarrollo artístico y humano del territorio, subrayando la relevancia de que las autoridades culturales locales se involucren activamente en este tipo de iniciativas, reconociendo su valor estratégico para el desarrollo integral de la región.

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