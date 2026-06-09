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9 de junio de 2026

FUNDACIÓN PRISMA AUSTRAL DESTACA RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL A PROYECTO QUE TRANSFORMA RESIDUOS EN COMBUSTIBLE CERTIFICADO

Aquí hidrógeno verde.

prismaaustral

Durante una entrevista realizada este martes en el programa “Aquí hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, el director fundador de Fundación Prisma Austral, Marcelo Agüero Faridoni, abordó los avances del proyecto Horizonte Azul, iniciativa desarrollada en Magallanes que busca convertir residuos plásticos y aceites lubricantes usados en combustibles certificados mediante tecnología de pirólisis y refinación.

Según explicó Agüero, el proyecto ha sido impulsado durante los últimos cuatro años por un equipo liderado por Ignacio Sánchez Balbontín, período en el que se realizaron diversas pruebas técnicas, inversiones y procesos de aprendizaje para alcanzar estándares internacionales de calidad.

“El gran desafío no era solamente transformar el plástico en aceite pirolítico, sino avanzar hacia su refinación para cumplir con las exigencias del mercado. Logramos obtener las certificaciones necesarias y hoy estamos habilitados para producir una categoría de diésel marino bajo estándares internacionales”, señaló.

Uno de los hitos recientes del proyecto fue su selección entre los 500 mejores proyectos de los Premios Verdes, instancia internacional que reunió más de 2.000 iniciativas y cuya evaluación estuvo a cargo de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Para Agüero, esta validación representa un respaldo técnico relevante. “Lo más importante es que organismos de alto nivel evaluaron el modelo y concluyeron que no sólo es una buena idea, sino también una iniciativa viable desde el punto de vista económico y ambiental”, afirmó.

El director de Prisma Austral destacó además que Horizonte Azul se enmarca dentro de las denominadas energías de transición, al recuperar materiales derivados de hidrocarburos que normalmente terminan en vertederos o son trasladados fuera de la región para su disposición final.

“Lo que hacemos es tomar residuos plásticos, aceites y lubricantes usados para convertirlos nuevamente en combustible y darles su último uso, evitando que terminen contaminando nuestros océanos o generando mayores emisiones por transporte”, explicó.

Interés internacional

Tras la difusión pública de los resultados del proyecto, la fundación ha recibido consultas desde distintos países, particularmente desde Argentina y naciones del Caribe como República Dominicana, Aruba y Curazao.

De acuerdo con Agüero, estas regiones observan con interés la experiencia magallánica debido a que enfrentan desafíos similares en materia de gestión de residuos y aislamiento territorial.

“Como Magallanes funciona prácticamente como una isla logística, el modelo resulta replicable para otros territorios insulares. Hemos recibido contactos de empresas y organizaciones que buscan conocer la tecnología y explorar posibles alianzas”, indicó.

Conocimiento aplicado al desarrollo regional

Durante la entrevista, Agüero también destacó el trabajo que desarrolla el Observatorio de Ciencias Públicas y Políticas de Magallanes, unidad de Fundación Prisma Austral dedicada a elaborar estudios con fuentes primarias sobre temas estratégicos para la región.

Entre ellos mencionó investigaciones vinculadas al desarrollo portuario, turismo, salud poblacional, infraestructura y proyecciones demográficas, documentos que buscan aportar evidencia para la toma de decisiones tanto del sector público como privado.

Asimismo, subrayó que la fundación opera principalmente con financiamiento privado y recursos obtenidos mediante asesorías especializadas, particularmente en materias relacionadas con la industria del hidrógeno verde.

“Las ideas existen y las capacidades también. Lo que necesitamos es seguir articulando esfuerzos para que Magallanes continúe desarrollando soluciones innovadoras desde el territorio y para el territorio”, concluyó.

El proyecto Horizonte Azul se encuentra actualmente en una etapa de búsqueda de inversión para avanzar hacia su escalamiento, con la expectativa de transformarse en una solución regional para el tratamiento de residuos y la producción de combustibles de economía circular.



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ESTUDIO REGIONAL PLANTEA QUE MAGALLANES PODRÍA TRANSFORMARSE EN UN HUB PORTUARIO INTERNACIONAL, PERO ENFRENTA BARRERAS DE DECISIÓN PÚBLICA

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